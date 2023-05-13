У Раді планують запровадити новий штраф для власників авто: кого це торкнеться

Іноді любов до тварин є причиною дорожньо-транспортної пригоди.

Депутати ВР підготували зміни до низки законодавчих актів, які стосуються багатьох водіїв та передбачають штрафи від 510 до 850 гривень. Йдеться про перевезення в авто тварин. Проект закону зареєстровано у ВР за номером 9016, інформує ZN.ua.

У Раді планують запровадити новий штраф для власників авто: кого це торкнеться

Згідно з пояснювальною запискою, найчастіше саме домашні улюбленці стають винуватцями дорожньо-транспортної пригоди. А отже, водіям слід більш відповідально підходити до безпечного перевезення тварин.

Зазначається, що у разі раптової зупинки чи зіткнення відсутність спеціальних засобів для перевезення чи надійних кріплень перетворює тварину на «снаряд», який може не тільки травмувати інших пасажирів, пошкодити салон, а й стати причиною отримання нею серйозних травм або загибелі. Наприклад, у типовій дорожньо-транспортній пригоді при швидкості 50 км/год собака вагою 20-25 кг летітиме вперед із силою удару близько 700 кг.

Цією ініціативою хочуть запровадити штрафи за перевезення тварин таким чином, що заважає керуванню авто та дотриманню водієм правил дорожнього руху. Сума штрафу передбачає 510 гривень, а за повторне порушення – 850 гривень.

Нагадаємо, що з вересня 2023 року Міністерство внутрішніх справ разом із Мінцифрою переведуть весь процес купівлі-продажу автомобілів до "Дії".


Олена Середа, ZN.ua





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