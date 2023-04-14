В Україні запропонували штрафувати пішоходів за відсутність світловідбиваючих елементів вночі

В Україні можуть запровадити адміністративну відповідальність пішоходам за пересування у темний час доби або в погану погоду без світловідбиваючих елементів. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект №9203.

В Україні запропонували штрафувати пішоходів за відсутність світловідбиваючих елементів вночі

Автори цього проекту закону виходять із того, що у Кодексі України про адміністративні правопорушення немає норми, яка б передбачала адміністративну відповідальність за порушення пункту 4.4. Правил дорожнього руху (нагадаємо, цей пункт ПДР каже, що пішоходи, які переходять дорогу або йдуть уздовж дороги, у темний час доби або в погану погоду повинні використовувати світловідбиваючі елементи).

При цьому ДТП за участю пішоходів часто трапляються через те, що їх погано видно у темний час доби або за поганої погоди.

Тому законопроект №9203 пропонує внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення норму, яка передбачає адміністративну відповідальність пішоходів за таке порушення правил дорожнього руху. Це має зменшити кількість ДТП за участю пішоходів.

Наразі проект закону № 9203 перебуває на розгляді у профільному парламентському Комітеті з питань правоохоронної діяльності. Він має дати свій висновок щодо цього законопроекту. Після цього цей проект закону винесуть до сесійної зали Верховної Ради для розгляду народними депутатами.

В Україні запропонували штрафувати пішоходів за відсутність світловідбиваючих елементів вночі

Слід зазначити, що ДТП за участю пішоходів стали траплятися частіше восени 2022 року через ракетні удари російських окупантів по об'єктам енергетичної структури України. Восени 2022 року російські окупанти посилили обстріл ТЕЦ та електропідстанцій. Це призвело до того, що у багатьох містах була відсутня електрика. Не було освітлення на дорогах. Це спричинило збільшення кількості ДТП за участю пішоходів.

Це вже не вперше, коли хочуть запровадити адміністративну відповідальність пішоходів за таке порушення правил дорожнього руху. Так, у жовтні 2022 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект №8156, який передбачав запровадження адміністративної відповідальності для пішоходів за пересування без світловідбивних елементів (штраф у розмірі 51 гривень).

Однак у лютому 2023 року його зняли з розгляду та відправили авторам на доопрацювання (за рекомендацією Комітету з питань транспорту та інфраструктури). Чи будуть його доопрацьовуватимуть – не відомо.

Раніше вперше в Україні пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці, визнали винуватцем ДТП.


Максимов Віталій, Тудей





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