При оскарженні штрафу за порушення ПДР потрібно сплачувати судовий збір, - суд

Щороку тисячі українців у судах оскаржують штрафи за порушення ПДР. Тепер за кожен такий позов громадяни мають сплачувати у дохід держави 536,8 грн судового збору. Такого рішення у справі №212/3575/22 дійшов Верховний суд.

При оскарженні штрафу за порушення ПДР потрібно сплачувати судовий збір, - суд

Ще три роки тому в Україні будь-який водій міг оскаржити у суді штраф за порушення ПДР без сплати судового збору. Але у березні 2020 року Верховний суд у справі № 543/775/17 ухвалив рішення, що при оскарженні в суді штрафу за порушення правил дорожнього руху громадяни мають сплачувати судовий збір у розмірі 536,8 гривень.

Розмір судового збору, що підлягає стягненню після прийняття судом постанови про накладення адміністративного стягнення, становить 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Інших видів платежів не передбачається.

У травні 2020 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект №3424, який передбачає скасування сплати судового збору під час оскарження в суді штрафу за порушення ПДР. Автори цього проекту закону виходили з того, що часто судовий збір більший за штраф. Цей документ народні депутати ухвалили у першому читанні за основу ще у вересні 2020 року. Проте його розгляд у другому читанні перенесли. Досі законопроект №3424 народні депутати не розглянули у другому читанні. І коли це станеться – не відомо.

При оскарженні штрафу за порушення ПДР потрібно сплачувати судовий збір, - суд

Тим часом, українцям, як і раніше, потрібно платити судовий збір, якщо вони вирішили в суді оскаржити штраф за порушення правил дорожнього руху.

Верховний суд у справі №212/3575/22 підтвердив, що водії мають сплачувати відповідний судовий збір. Цікаво, що суть цієї справи полягала у тому, що у Кривому Розі водія кілька років тому оштрафували за порушення ПДР на 425 гривень. Йому довелося витратити кілька років, щоби не платити штраф. Втім, справа навіть не в штрафі, а в тому, що при повторному такому правопорушенні у водія могли забрати посвідчення водія.

Тим часом, згідно з опитуванням компанії Active Group, 37,8% українців виступають за те, щоб в Україні значно збільшили штрафи за порушення ПДР. 19,9% респондентів заявили, що штрафи за порушення правил дорожнього руху потрібно трохи збільшити.

Раніше стало відомо, що незабаром на українських водіїв може чекати новий штраф у 34 000 грн.


Максимов Віталій, Тудей





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