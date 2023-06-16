В Україні збільшать штраф за порушення ПДР: є умова

В Україні планують збільшити штрафи за порушення ПДР, якщо правопорушення скоєно у присутності дітей та підлітків. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект №9289.

Автори цього проекту закону виходили з того, що в Україні щороку відбувається велика кількість ДТП, у яких гинуть чи зазнають травм діти та підлітки. Так, у 2020 році на українських дорогах сталося 3 574 ДТП, у яких загинули чи травмувалися діти, а у 2021 році – 3 691.

У 2020 році було скоєно 423 ДТП із загиблими та/або травмованими з вини дітей, а у 2021 році – 440.

У пояснювальній записці до законопроекту № 9289 йдеться про те, що батьки повинні привчати своїх дітей до навичок безпечного дорожнього руху. Адже дитяча поведінка формується під впливом батьків, родичів, друзів. Якщо доросла людина порушує ПДР, то дитина чи підліток може подумати, що так можна робити, що в цьому нібито немає нічого поганого.

Тому вищезазначений проект закону пропонує збільшити штраф за порушення правил дорожнього руху, якщо правопорушення скоєно у присутності дітей та підлітків. Зокрема, пропонується запровадити штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у 2023 році це приблизно 850 гривень) або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Автори законопроекту № 9289 вважають, що такий захід прищепить дітям культуру безпечного дорожнього руху, вони рідше порушуватимуть ПДР. Це призведе через деякий час до зниження кількості ДТП на українських дорогах (якщо застосовуватиметься комплексний підхід до зниження кількості ДТП).

Проект закону №9289 зареєстрували у Верховній Раді 11 травня 2023 року. Профільний парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності вже вивчив цей законопроект та рекомендував включити його до порядку денної дев'ятої сесії ВР України дев'ятого скликання. Це означає, що його народні депутати, швидше за все, затвердять у першому читанні. Можливо, вони внесуть у цей документ деякі зміни.

Думаємо, законопроект №9289 народні депутати затвердять і у другому читанні. Адже таке нововведення не лише допоможе знизити кількість ДТП, а й збільшить кількість грошових надходжень до державного бюджету.

Нагадаємо, у 2021 році у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 5396, який передбачав посилення покарання батьків, діти яких порушують ПДР. Але потім його зняли з порядку денного.