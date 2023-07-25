Водія оштрафували за відсутність бризковика, але він виправдався у суді

Якщо технічна несправність автомобіля виникла під час руху без вини водія, і він про неї не знав, то його не можна притягувати до адміністративної відповідальності. Такого висновку у справі №626/3280/21 дійшов Другий апеляційний адміністративний суд.

Водія оштрафували за відсутність бризковика, але він виправдався у суді

У 2021 році в Харківській області патрульний поліцейський зупинив автомобіль ВАЗ 21214, на якому не було одного заднього бризковика. Щодо водія склали адміністративний протокол за ч.1 ст.121 КУпАП (експлуатація транспортного засобу з технічною несправністю). Штраф становив 340 грн.

Водій із таким рішенням правоохоронців не погодився. Він подав до суду позов. У позові він заявив, що при виїзді автомобіль був у справному технічному стані, були два задні бризковики. Водій пояснив, що під час руху автомобіль потрапляв у дорожні ями, тож, мабуть, бризковик загубився. Водій заявив, що технічна несправність виникла під час руху машини і йому про неї не було відомо. Несправність він усунув того ж дня.

Суд першої інстанції позов автомобіліста задовольнив частково. Штраф скасували. Суд виніс йому усне зауваження через малозначність правопорушення. Адміністративне провадження закрили.

Департамент патрульної поліції у Харківській області з таким рішенням суду першої інстанції не погодився та подав апеляційну скаргу. Скарга потрапила до Другого апеляційного адміністративного суду.

Водія оштрафували за відсутність бризковика, але він виправдався у суді

Другий апеляційний адміністративний суд звернув увагу на те, що поліція не надала доказів того, що водій навмисне скоїв правопорушення. Фотографія автомобіля ВАЗ 21214, яка зафіксувала відсутність одного заднього бризковика, доводить лише те, що під час зупинки ТЗ його не було. Поліція не надала доказів того, що, наприклад, водій знав про те, що він їде без бризковика.

Тому апеляційну скаргу Департаменту патрульної поліції на Харківщині не задовольнили. Адміністративну справу закрили.

Чи знав водій автомобіля ВАЗ 21214, що відсутній задній бризковик? Історія про це замовчує. Можливо, знав. Але не виключено, враховуючи марку автомобіля та українські дороги, що бризковик міг справді загубитися під час поїздки. Факт те, що поліція не спромоглася довести правопорушення.

Нагадаємо, раніше у Полтаві суд скасував водію штраф через мундштук алкотестера Drager.


Максимов Віталій, Тудей





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