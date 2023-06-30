Українське посвідчення водія: чи можна ним користуватися у країнах ЄС

Роз'яснення дали у Головному сервісному центрі МВС.

Через військове вторгнення РФ багато українців були змушені покинути свої домівки та виїхати за кордон. Деякі наші громадяни отримали тимчасовий захист у країнах Євросоюзу. У пресслужбі Головного сервісного центру МВС розповіли, чи можуть українці користуватися своїм посвідченням водія у Європі, інформує ZN.ua.

Українське посвідчення водія: чи можна ним користуватися у країнах ЄС

У відомстві зазначили, що Європа підтримала розширене визнання українських посвідчень водія. В країнах ЄС дозволяється користуватись українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом.

Також українські біженці можуть користуватися посвідченнями водія старого зразка, які не мають терміну дії чи видані у вигляді книжечки в 90-х роках минулого століття. Тепер їм не потрібно додатково мати завірений переклад і міжнародне посвідчення водія. Але треба мати документ для підтвердження особи

Дозволяється користуватись українським посвідченням водія навіть у разі закінчення терміну його дії.

На період перебування під захистом, українців за кордоном можуть отримати без складання іспитів тимчасове посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи крадіжки українського посвідчення водія.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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