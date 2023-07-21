Для ВПО спростили процес отримання посвідчення водія: що змінилося
Переселенцям тепер доведеться надавати меншу кількість документів.
В Україні для отримання водійського посвідчення треба подавати документи з відомостями про зареєстроване місце проживання отримувача. Для українців, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) або не мають у паспорті зареєстрованого місця проживання це дуже ускладнювало процес. У Мінреінтеграції
У відомстві зазначили, що постановою Кабміну № 454 внесено зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.
Так, для внутрішньо переміщених осіб передбачена можливість отримувати/обмінювати посвідчення водія без документів, які підтверджують задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території України.
«Їм достатньо надати довідку про взяття на облік ВПО, у якій зазначено фактичне місце проживання», – йдеться у повідомленні.
Також можна пред'явити довідку ВПО в електронному вигляді у «Дії».