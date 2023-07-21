Для ВПО спростили процес отримання посвідчення водія: що змінилося

Переселенцям тепер доведеться надавати меншу кількість документів.

В Україні для отримання водійського посвідчення треба подавати документи з відомостями про зареєстроване місце проживання отримувача. Для українців, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) або не мають у паспорті зареєстрованого місця проживання це дуже ускладнювало процес. У Мінреінтеграції розповіли, які документи можуть надавати внутрішньо переміщені особи (ВПО) для отримання посвідчення водія, інформує ZN.ua.

Для ВПО спростили процес отримання посвідчення водія: що змінилося

У відомстві зазначили, що постановою Кабміну № 454 внесено зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Так, для внутрішньо переміщених осіб передбачена можливість отримувати/обмінювати посвідчення водія без документів, які підтверджують задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території України.

«Їм достатньо надати довідку про взяття на облік ВПО, у якій зазначено фактичне місце проживання», – йдеться у повідомленні.

Також можна пред'явити довідку ВПО в електронному вигляді у «Дії».


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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