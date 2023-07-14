2023-07-14
Теоретический іспит на отримання водійського посвідчення тепер можна здавати в ЦНАПах
Але це не єдина послуга, яка з’явилась у ЦНАПах.
Кабмін вирішив розширив перелік послуг, які україніці можуть отримати у Центрах надання адміністративних послуг. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у
© Центр надання адміністративних послуг міста Києва/facebook
У міністерстві зазначили, що тепер для того, щоб здати теоретичний іспит для отриманння водійського посвідчення громадянам, є можливим не звертатися до сервісних центрів МВС, а скористатися послугами у ЦНАПах, інформує
ЦНАПи мають забезпечити всім необхідним обладнання для того, що стало можливим складання теоретичного іспиту на отримання водійського посвідчення.
Крім того, в ЦНАПах стали доступними такі сервіси як:
- замовлення довідки про несудимість;
- внесення інформації до реєстру й уточнення даних;
- скасування містобудівних умов та обмежень;
- коригування адреси об’єкта та виправлення технічних помилок;
- внесення змін до будівельного паспорта.
Олена Середа, ZN.ua