Теоретический іспит на отримання водійського посвідчення тепер можна здавати в ЦНАПах

Але це не єдина послуга, яка з’явилась у ЦНАПах.

Кабмін вирішив розширив перелік послуг, які україніці можуть отримати у Центрах надання адміністративних послуг. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Facebook.

Теоретический іспит на отримання водійського посвідчення тепер можна здавати в ЦНАПах
© Центр надання адміністративних послуг міста Києва/facebook

У міністерстві зазначили, що тепер для того, щоб здати теоретичний іспит для отриманння водійського посвідчення громадянам, є можливим не звертатися до сервісних центрів МВС, а скористатися послугами у ЦНАПах, інформує ZN.ua.

ЦНАПи мають забезпечити всім необхідним обладнання для того, що стало можливим складання теоретичного іспиту на отримання водійського посвідчення.

Крім того, в ЦНАПах стали доступними такі сервіси як:

  • замовлення довідки про несудимість;
  • внесення інформації до реєстру й уточнення даних;
  • скасування містобудівних умов та обмежень;
  • коригування адреси об’єкта та виправлення технічних помилок;
  • внесення змін до будівельного паспорта.


Олена Середа, ZN.ua





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