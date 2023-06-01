В Україні з 1 червня почали по-новому приймати іспити на водійські права

З 1 червня 2023 року в Україні почали по-новому приймати теоретичний та практичний іспити на отримання посвідчення водія, повідомив Головний сервісний центр МВС. Щоправда, поки що не у всіх регіонах.

В Україні з 1 червня почали по-новому приймати іспити на водійські права

Лише у чотирьох регіонах України з'явилися нововведення при складанні теоретичного та практичного іспитів на водійські "права". Це Київська, Львівська, Одеська та Вінницька області. До решти українських областей ці нововведення поки що не дісталися.

Що ж конкретно змінилося у вищевказаних чотирьох областях при складанні теоретичного та практичного іспитів на отримання посвідчень водія? Насамперед скажемо, що у самому теоретичному іспиті нічого не змінилося. Теорія залишилася старою. Внесли зміни до самого процесу проходження іспиту.

Так, тепер на кандидатів у водіїв при вході в клас для теоретичного іспиту чекає автоматична ідентифікація по обличчю. Це зроблено для того, щоб ніхто сторонній не зміг пройти до класу.

Крім того, у кожному класу для теоретичного іспиту тепер встановлені чотири відеокамери. Охоплюється все приміщення класу. Також ведеться і аудіозапис.

МВС очікує, що ці заходи допоможуть знизити до мінімуму корупцію, махінації під час складання теоретичного іспиту.

В Україні з 1 червня почали по-новому приймати іспити на водійські права

Що ж до нововведень під час практичного іспиту, то вони переважно теж стосуються лише посилення контролю за кандидатами та екзаменаторами. В автомобілі для практичного іспиту встановили спеціальне обладнання, яке реєструє всі рухи рук та ніг кандидатів й екзаменаторів. Також вестиметься аудіозапис їхніх розмов. Це також зроблено для того, щоб не було махінацій під час іспиту.

Посилений контроль за процесом складання іспитів на посвідчення водія поки почав функціонувати, як ми вже говорили, тільки в чотирьох областях. У рамках пілотного проекту. Але до кінця 2023 року ці нововведення стосуватимуться всіх областей нашої країни.

Але це ще не всі нововведення, які приготувало МВС для кандидатів у водії. Інші нововведення не такі суворі. Так, якщо раніше у кандидатів було три спроби скласти практичний іспит, то тепер цей іспит можна складати будь-яку кількість разів протягом 2 років.

Нагадаємо, президента України Володимира Зеленського попросили не піднімати податки на бензин та дизельне паливо, як пропонує зробити Кабмін із 1 липня 2023 року.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Україна може отримати від Австралії бронеавтомобілі HawkieУкраїна може отримати від Австралії бронеавтомобілі Hawkie
В Обухові мотоцикліст в'їхав у людей на переході. Є постраждаліВ Обухові мотоцикліст в'їхав у людей на переході. Є постраждалі
Техогляд авто: що змінилося для автовласниківТехогляд авто: що змінилося для автовласників
В Україні дорожчають б/в автомобілі: скільки коштують популярні моделіВ Україні дорожчають б/в автомобілі: скільки коштують популярні моделі
У Києві на Осокорках автомобіль наїхав на коляску з немовлям, дитину госпіталізувалиУ Києві на Осокорках автомобіль наїхав на коляску з немовлям, дитину госпіталізували
Блок рекламы


Похожие новости
ВПС США розпочали модернізацію бомбардувальників B-52, яка буде коштувати $2,8 млрдВПС США розпочали модернізацію бомбардувальників B-52, яка буде коштувати $2,8 млрд
Попит на нові легкові авто в Україні зріс удвічі — "Укравтопром"Попит на нові легкові авто в Україні зріс удвічі — "Укравтопром"
В Україні планують впровадити через "Дію" онлайн-сервіс із перереєстрації автоВ Україні планують впровадити через "Дію" онлайн-сервіс із перереєстрації авто
В Україні дорожчають б/в автомобілі: скільки коштують популярні моделіВ Україні дорожчають б/в автомобілі: скільки коштують популярні моделі
Укрзалізниця з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів: що змінитьсяУкрзалізниця з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів: що зміниться
В Україні можуть розпочати випуск німецьких БТР FuchsВ Україні можуть розпочати випуск німецьких БТР Fuchs
В Україні суттєво сповільнилося зростання цін на автомобіліВ Україні суттєво сповільнилося зростання цін на автомобілі
Водійські права можуть забрати у людей похилого вікуВодійські права можуть забрати у людей похилого віку
Два регіони в Україні мають тарифи на паркування вищі, ніж у столиці: у Мінрегіонбуді проаналізували стан стоянок в країніДва регіони в Україні мають тарифи на паркування вищі, ніж у столиці: у Мінрегіонбуді проаналізували стан стоянок в країні
Названо головні причини ДТП з потерпілими в УкраїніНазвано головні причини ДТП з потерпілими в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости