В Україні з 1 червня почали по-новому приймати іспити на водійські права

З 1 червня 2023 року в Україні почали по-новому приймати теоретичний та практичний іспити на отримання посвідчення водія, повідомив Головний сервісний центр МВС. Щоправда, поки що не у всіх регіонах.

Лише у чотирьох регіонах України з'явилися нововведення при складанні теоретичного та практичного іспитів на водійські "права". Це Київська, Львівська, Одеська та Вінницька області. До решти українських областей ці нововведення поки що не дісталися.

Що ж конкретно змінилося у вищевказаних чотирьох областях при складанні теоретичного та практичного іспитів на отримання посвідчень водія? Насамперед скажемо, що у самому теоретичному іспиті нічого не змінилося. Теорія залишилася старою. Внесли зміни до самого процесу проходження іспиту.

Так, тепер на кандидатів у водіїв при вході в клас для теоретичного іспиту чекає автоматична ідентифікація по обличчю. Це зроблено для того, щоб ніхто сторонній не зміг пройти до класу.

Крім того, у кожному класу для теоретичного іспиту тепер встановлені чотири відеокамери. Охоплюється все приміщення класу. Також ведеться і аудіозапис.

МВС очікує, що ці заходи допоможуть знизити до мінімуму корупцію, махінації під час складання теоретичного іспиту.

Що ж до нововведень під час практичного іспиту, то вони переважно теж стосуються лише посилення контролю за кандидатами та екзаменаторами. В автомобілі для практичного іспиту встановили спеціальне обладнання, яке реєструє всі рухи рук та ніг кандидатів й екзаменаторів. Також вестиметься аудіозапис їхніх розмов. Це також зроблено для того, щоб не було махінацій під час іспиту.

Посилений контроль за процесом складання іспитів на посвідчення водія поки почав функціонувати, як ми вже говорили, тільки в чотирьох областях. У рамках пілотного проекту. Але до кінця 2023 року ці нововведення стосуватимуться всіх областей нашої країни.

Але це ще не всі нововведення, які приготувало МВС для кандидатів у водії. Інші нововведення не такі суворі. Так, якщо раніше у кандидатів було три спроби скласти практичний іспит, то тепер цей іспит можна складати будь-яку кількість разів протягом 2 років.

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