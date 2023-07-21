У чотирьох областях України посилять контроль за іспитами кандидатів у водії

З серпня 2023 року у чотирьох областях України посилять контроль за складанням теоретичного та практичного іспитів на отримання посвідчення водія. Про це повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС.

У чотирьох областях України посилять контроль за іспитами кандидатів у водії

Зокрема, іспити на отримання посвідчення водія з серпня поточного року по-новому почнуть приймати у Сумській, Рівненській, Житомирській та Кіровоградській областях.

У цих регіонах кожен клас для теоретичного іспиту буде оснащений чотирма відеокамерами. Камери охоплять усю територію класу. Крім того, вестиметься аудіозапис теоретичного іспиту. Тобто боротимуться із підказками. До самого класу для теоретичного іспиту можна буде потрапити лише після автоматичного фейс-контролю. Система порівнюватиме обличчя людей з інформацією з бази даних. Це потрібно для того, щоб сторонні люди не змогли потрапити до класу на іспит.

Автомобілі для практичного іспиту будуть оснащені спеціальним обладнанням. Вестиметься відеозапис всього салону автомобіля. Контролюватимуться всі рухи рук та ніг кандидата у водія й екзаменатора. Також у салоні машини вестиметься аудіозапис.

Відео з будь-якого теоретичного чи практичного іспитів зможе переглянути не лише контролюючий орган у регіоні, а й співробітник Головного сервісного центру МВС.

Тобто значно посилюється контроль за процесом складання теоретичного та практичного іспитів на отримання посвідчення водія. Очікується, що це допоможе знизити до мінімуму корупцію.

У чотирьох областях України посилять контроль за іспитами кандидатів у водії

Подібні нововведення з 1 червня 2023 року вже запровадили у Київській, Львівській, Одеській та Вінницькій областях. До кінця 2023 року контроль за іспитами на отримання посвідчення водія посилять у всіх областях нашої країни.

Потрібно зазначити, що після посилення контролю за іспитами на отримання посвідчення водія тільки кожен четвертий з першого разу здає їх успішно. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Також з 1 червня 2023 року МВС почало реформувати сервісні центри. Планується створити 55 хабів для прийняття теоретичного та практичного іспитів на отримання посвідчення водія. Тобто кандидати у водії тепер не зможуть складати іспити у будь-якому територіальному сервісному центрі. Потрібно буде їхати до того, де приймають іспити.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сервісні центри МВС можуть підняти ціни на всі свої адміністративні послуги.


Максимов Віталій, Тудей





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