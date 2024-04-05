Контейнерні перевезення України Чорним морем: перше судно вже завантажують
Мова йде про один з портів Великої Одеси.
Від вчора Україна відновила контейнерні перевезення до одного з портів Великої Одеси "Чорноморськ". Так, одеське видання "Думська"
За інформацією видання, першопрохідцем стало судно T Mare під прапором Панами. Воно класифікується не як контейнеровоз, а судно для перевезень генеральних вантажів.
Тобто це ще не повноцінне спеціалізоване судно, а так званий фідер. Однак його завантажать контейнерами, після чого відправлять до закордонного хабу для подальшого перевантаження на океанські контейнеровози світових контейнерних ліній.
Також з посиланням на постачальника послуг із відстеження суден і морської аналітики MarineTraffic зазначається, що судно з "Чорноморська" вирушило до румунського порту Констанца.