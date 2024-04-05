Контейнерні перевезення України Чорним морем: перше судно вже завантажують

Мова йде про один з портів Великої Одеси.

Від вчора Україна відновила контейнерні перевезення до одного з портів Великої Одеси "Чорноморськ". Так, одеське видання "Думська" написало, що в порт зайшло судно з контейнерами, інформує ZN.ua .

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За інформацією видання, першопрохідцем стало судно T Mare під прапором Панами. Воно класифікується не як контейнеровоз, а судно для перевезень генеральних вантажів.

Тобто це ще не повноцінне спеціалізоване судно, а так званий фідер. Однак його завантажать контейнерами, після чого відправлять до закордонного хабу для подальшого перевантаження на океанські контейнеровози світових контейнерних ліній.

Також з посиланням на постачальника послуг із відстеження суден і морської аналітики MarineTraffic зазначається, що судно з "Чорноморська" вирушило до румунського порту Констанца.