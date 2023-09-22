Друге судно з українським збіжжям вирушило з Чорноморська
Корабель під прапором Палау везе збіжжя для країн Азії.
Вже друге судно з українським збіжжям вийшло з порту Чорноморськ та прямує тимчасовим коридором, встановленим українськими військовими,
«Судно AROYAT (прапор Палау) з 17,6 тис тонн української пшениці для Єгипту вийшло з порту Чорноморськ», - повідомив він.
Це друге судно, яке уже скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден на вхід до українського порту для експорту агропродукції для країн Азії. Екіпаж судна – громадяни Єгипту, Туреччини, Азербайджану, Бельгії та Албанії.
Нагадаємо, що 19 вересня тимчасовим морським коридором пройшло судно RESILIENT AFRICA з 3 тис тонн пшениці для Азії. Воно уже успішно пройшло Босфорську протоку.