Друге судно з українським збіжжям вирушило з Чорноморська

Корабель під прапором Палау везе збіжжя для країн Азії.

Вже друге судно з українським збіжжям вийшло з порту Чорноморськ та прямує тимчасовим коридором, встановленим українськими військовими, повідомив вранці 22 вересня у Facebook віце-прем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, інформує ZN.ua .

© facebook/Александр Кубраков

«Судно AROYAT (прапор Палау) з 17,6 тис тонн української пшениці для Єгипту вийшло з порту Чорноморськ», - повідомив він.

Це друге судно, яке уже скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден на вхід до українського порту для експорту агропродукції для країн Азії. Екіпаж судна – громадяни Єгипту, Туреччини, Азербайджану, Бельгії та Албанії.

Нагадаємо, що 19 вересня тимчасовим морським коридором пройшло судно RESILIENT AFRICA з 3 тис тонн пшениці для Азії. Воно уже успішно пройшло Босфорську протоку.