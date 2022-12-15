В Естонії українським біженцям спростять процедуру реєстрації авто

Міністерство економіки та комунікацій Естонії направило на погодження законопроєкт щодо спрощення процедури реєстрації автомобілів українських біженців в Естонії. Про це повідомляє ERR.

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Подробиці

Частина українських автомобілів не призначалася для ринку ЄС, тому вони не мають європейського підтвердження типу транспортного засобу, тобто немає впевненості в тому, що транспортні засоби відповідають вимогам, що діють в Естонії.

Надалі Департамент транспорту зможе видавати підтвердження типу навіть у тому випадку, якщо власник не подав усі необхідні документи, але за умови, що департамент переконався у безпеці транспортного засобу. Якщо транспортний засіб не належить водієві, то для реєстрації авто також буде потрібна згода власника.

«Реєстрація автомобілів українських біженців дасть державі більш чітке уявлення про транспортні засоби, що знаходяться тут», — пояснила міністр економіки та інфраструктури Рійна Сіккут.

Якщо автомобіль був зроблений в ЄС, то він уже має європейське підтвердження типу, і процедуру підтвердження типу індивідуального транспортного засобу в Естонії йому проходити не потрібно, тобто його можна реєструвати у звичайному порядку.