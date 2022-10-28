Експерт порадив українським водіям оновити запаси палива

Багато українських водіїв в умовах військового стану, введеного в Україні в лютому 2022 року, зробили запаси бензину та дизельного палива. Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн порадив автомобілістам швидше витрачати запаси палива.

Експерт порадив українським водіям оновити запаси палива

Він наголосив, що українські водії створювали запас палива в той час, коли не можна було бути впевненим у його якості. А, як відомо, паливо поганої якості зберігається менше.

Бензин заводської якості можна зберігати до 1 року, але рекомендується його оновлювати кожні 6 місяців. Продовжити термін зберігання бензину може лише герметичність тари.

Бензин нижчої якості має термін зберігання 3-4 місяці. Однак, на практиці – лише 1 місяць.

Експерт порадив українським водіям оновити запаси палива

Що ж до дизельного палива, то в ньому є парафіни. Літній сорт дизельного палива за холодної температури перетворюється на желе. Українці запасалися якраз літніми сортами ДП, тож за температури повітря +5 градусів з таким паливом можуть бути проблеми. Наразі ще не пізно витратити запас літнього дизельного палива, а потім зробити запас зимового дизеля.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що більшість українських АЗС продовжують завищувати ціни.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Нові “права“ кожні 5-10 років: у закон хочуть внести важливу змінуНові “права“ кожні 5-10 років: у закон хочуть внести важливу зміну
Як експлуатувати електромобілі взимку: в автошколах цьому не вчатьЯк експлуатувати електромобілі взимку: в автошколах цьому не вчать
У Києві вартість таксі під час повітряної тривоги злітає у рази: фотофактУ Києві вартість таксі під час повітряної тривоги злітає у рази: фотофакт
Opel розробив спортивний кросовер Grandland GSeOpel розробив спортивний кросовер Grandland GSe
Toyota розповіла, скільки коштуватиме нова Toyota CrownToyota розповіла, скільки коштуватиме нова Toyota Crown
Блок рекламы


Похожие новости
У Києві поліція розпочала боротьбу з водіями-лихачамиУ Києві поліція розпочала боротьбу з водіями-лихачами
Як продовжити життя будь-якому кросоверу – поради експертівЯк продовжити життя будь-якому кросоверу – поради експертів
Українців чекають проблеми із зимовим дизелем – експертУкраїнців чекають проблеми із зимовим дизелем – експерт
Експерти розвіяли “осінній“ міф водіївЕксперти розвіяли “осінній“ міф водіїв
Українським водіям потрібно буде отримати нові “права“Українським водіям потрібно буде отримати нові “права“
Плутають навіть досвідчені автолюбителі: водіям нагадали про поширене порушення правил дорожнього рухуПлутають навіть досвідчені автолюбителі: водіям нагадали про поширене порушення правил дорожнього руху
Поліція пояснила, як водіям уберегтися від крадіжки з автомобіляПоліція пояснила, як водіям уберегтися від крадіжки з автомобіля
Експерти розповіли, що буде в Україні з цінами на б/в автомобілі
Мінекономіки заспокоїло водіїв: вартість палива не збільшитьсяМінекономіки заспокоїло водіїв: вартість палива не збільшиться
Експерти розвіяли міф про бензин, в який вірять багато водіївЕксперти розвіяли міф про бензин, в який вірять багато водіїв
Последние новости
Подгружаем последние новости