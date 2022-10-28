Експерт порадив українським водіям оновити запаси палива

Багато українських водіїв в умовах військового стану, введеного в Україні в лютому 2022 року, зробили запаси бензину та дизельного палива. Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн порадив автомобілістам швидше витрачати запаси палива.

Він наголосив, що українські водії створювали запас палива в той час, коли не можна було бути впевненим у його якості. А, як відомо, паливо поганої якості зберігається менше.

Бензин заводської якості можна зберігати до 1 року, але рекомендується його оновлювати кожні 6 місяців. Продовжити термін зберігання бензину може лише герметичність тари.

Бензин нижчої якості має термін зберігання 3-4 місяці. Однак, на практиці – лише 1 місяць.

Що ж до дизельного палива, то в ньому є парафіни. Літній сорт дизельного палива за холодної температури перетворюється на желе. Українці запасалися якраз літніми сортами ДП, тож за температури повітря +5 градусів з таким паливом можуть бути проблеми. Наразі ще не пізно витратити запас літнього дизельного палива, а потім зробити запас зимового дизеля.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що більшість українських АЗС продовжують завищувати ціни.