В Україні набула чинності Постанова Кабінету Міністрів, згідно з якою під час перереєстрації автомобіля не потрібно обов'язково проходити експертне дослідження. Про це розповів начальник регіонального центру МВС у Полтавській області Віталій Бондаренко.

За його словами, не потрібне обов'язкове експертне дослідження автомобілів при перереєстрації з 15 червня 2023 року. Але, як і раніше, потрібно обов'язково проходити експертне дослідження при ввезенні з-за кордону вживаних автомобілів вперше. Чому? Тому що саме такі авто найчастіше виявляються проблемними.

Внаслідок такого нововведення українці стали рідше замовляти експертне дослідження автомобілів. Так, на Полтавщині кількість охочих скористатися цією послугою знизилася приблизно на 20%.

МВС вирішило скасувати обов'язково експертне дослідження автомобілів для того, щоб швидко обслуговувати громадян у територіальних сервісних центрах.

Але всі бажаючі можуть замовити таку послугу. Автомобіль оглядає експерт науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Це відбувається на майданчику територіального сервісного центру МВС. Експерти вивчають номерне позначення двигуна, кузова чи шасі. Якщо жодних змін не виявляють, то тоді видається висновок. Він дійсний 10 днів.

Процес експертного дослідження автомобіля триває 10-20 хвилин. Якщо експерту здасться щось підозрілим, то процес може тривати довше. Автомобіль, у якого виявлено зміни в ідентифікаційних номерах, вноситься до Єдиного реєстру транспортних засобів та не допускається до державної реєстрації. До речі, у 2022 році Експертна служба МВС виявила 1202 транспортні засоби із підробленими чи зміненими ідентифікаційними номерами двигуна, шасі.

Слід зазначити, що послуга експертного дослідження, звісно, платна. Для іномарок ціна становить 328 гривень. Записатися на експертне дослідження машини можна онлайн на сайті Експертної служби МВС чи безпосередньо у сервісному центрі МВС. Записатись може як власник ТЗ, так і уповноважена особа (за довіреністю).

Нагадаємо, з 1 червня 2023 року МВС проводить реформу сервісних центрів та процесу складання теоретичного та практичного іспитів на отримання водійських посвідчень. На базі сервісних центрів створять 55 про хабів для проведення іспитів. Буде посилено контроль за кандидатами у водія та за екзаменаторами.

Раніше стало відомо, що в Україні співробітників автошкіл за погану підготовку водіїв планують штрафувати та усувати від роботи.