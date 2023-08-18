Експерт повідомив, як мережі АЗС відреагували на підвищення ПДВ

Підвищення в Україні ПДВ на паливо з 7% до 20%, яке відбулося 1 липня 2023 року, мало одразу кілька негативних наслідків. Директор мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін розповів, як саме українські мережі АЗС відреагували на збільшення ПДВ.

За його словами, по-перше, почали у великій кількості розмножуватися так звані "бочки". Це нелегальні маленькі заправки, які продають бензин та дизельне паливо на 2-3 гривні дешевше. Підвищення ПДВ призвело до зростання цін, внаслідок мережі АЗС втратили частину клієнтів, які почали заправляти свої автомобілі на "бочках". Леушкін вважає, що кількість "бочок" далі збільшуватиметься.

По-друге, деякі мережі АЗС почали продавати паливо за готівку поза касою або під "лівий" чек. Вони це роблять, щоб зберегти обсяги продажів, щоб урятувати свій бізнес, а не заради прибутку.

По-третє, пожвавилися звані "талонщики". Вони в Інтернеті продають талони на дизельне паливо за ціною, нижчою від роздрібної на АЗС вже з ПДВ. В результаті, державний бюджет втрачає гроші.

Дмитро Леушкін висловив думку, що контролюючі органи знають про всі ці правопорушення. Це може спричинити зростання корупції.

Нагадаємо, у березні 2022 року в Україні скасували акцизи на пальне, а також знизили з 20% до 7% ПДВ на пальне. Це допомогло стабілізувати ціни та наповнити ринок паливом в умовах повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ.

З 1 липня 2023 року Кабмін запровадив довоєнні податки на паливо. Тобто акцизи на бензин та дизельне паливо стали такими ж, якими вони були до початку повномасштабного вторгнення російських військ. ПДВ на паливо також збільшили з 7% до 20%, як було до початку війни.

Деякі експерти, зокрема Дмитро Леушкін, вважають, що до середини вересня 2023 року бензин в Україні може подорожчати до 60 гривень за літр. На це є кілька причин. Наприклад, запровадження довоєнних податків на паливо, високі ціни на нафту на світових ринках, обстріли російськими окупантами українських портів. Велику роль у високих цінах на нафту відіграє Саудівська Аравія, яка обмежила її видобуток. Вона вважає за краще продавати нафти менше, але за вищою ціною.

Нагадаємо, раніше водіїв закликали берегти дизельні автомобілі, оскільки 70% реагенту AdBlue в Україні – "бодяга".