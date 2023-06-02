У Мережі показали новий Dacia Duster: сучасний дизайн та гібридна технологія

Dacia планує у 2024 році почати продавати Dacia Duster нового, третього, покоління. Відомий німецький дизайнер Ларс Зельцер (Lars S?ltzer) показав на рендерних зображеннях, як буде виглядати цей новий компактний кросовер.

У Мережі показали новий Dacia Duster: сучасний дизайн та гібридна технологія

Dacia Duster першого покоління з'явився у 2010 році. З 2017 року покупцям пропонують його друге покоління. В Україні цей кросовер продається під брендом Renault.

Duster третього покоління сильно відрізнятиметься від моделі другого покоління. Він отримає новий дизайн, нове обладнання та нові технологи.

В основі нового Duster лежить модульна платформа CMF-B, яка створена разом компаніями Renault та Nissan. На ній Renault вже побудував, наприклад, нові Renault Sandero та Jogger. Дизайн нового Duster нагадуватиме концепт Dacia Bigster, вперше показаний ще у 2021 році.

Під час роботи над рендерами Ларс Зельцер спирався на концепт Bigster, а також на шпигунські фотографії нового Duster, які раніше потрапили до Мережі. У нього вийшов досить красивий і сучасний кросовер з тонкими світлодіодними фарами, великою решіткою радіатора, капотом незвичайної форми, розширеними колісними арками і рейлінгами на даху. У нас склалося враження, що цей автомобіль більше схожий на позашляховик, а не на кросовер. Втім, серійна версія може виглядати, звісно, інакше.

У Мережі показали новий Dacia Duster: сучасний дизайн та гібридна технологія

Які силові агрегати увійдуть до лінійки двигунів цього кросовера - ще точно не відомо. Базовим двигуном, мабуть, буде трициліндровий двигун 1.2 TCe з "м'якою" гібридною технологією. Він матиме два варіанти потужності. Коробка передач – механічна чи автоматична, на вибір. Буде також повнопривідна версія.

Покупцям запропонують ще версію з повноцінною гібридною силовою установкою. А от дизельних моторів не буде взагалі.

Dacia планує випустити на ринок Dacia Duster третього покоління у 2024 році. Це означає, що дебютувати він може вже наприкінці 2023 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

У Мережі показали новий Dacia Duster: сучасний дизайн та гібридна технологія
Концепт Dacia Bigster

В Україні зараз Renault Duster із переднім приводом коштує від 658 700 гривень. Він оснащується 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 115 к.с., який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у кросовера Dacia Duster з'явилася нова топова версія - Duster Extreme.


Максимов Віталій, Тудей





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