У Мережі показали новий Dacia Duster: сучасний дизайн та гібридна технологія

Dacia планує у 2024 році почати продавати Dacia Duster нового, третього, покоління. Відомий німецький дизайнер Ларс Зельцер (Lars S?ltzer) показав на рендерних зображеннях, як буде виглядати цей новий компактний кросовер.

Dacia Duster першого покоління з'явився у 2010 році. З 2017 року покупцям пропонують його друге покоління. В Україні цей кросовер продається під брендом Renault.

Duster третього покоління сильно відрізнятиметься від моделі другого покоління. Він отримає новий дизайн, нове обладнання та нові технологи.

В основі нового Duster лежить модульна платформа CMF-B, яка створена разом компаніями Renault та Nissan. На ній Renault вже побудував, наприклад, нові Renault Sandero та Jogger. Дизайн нового Duster нагадуватиме концепт Dacia Bigster, вперше показаний ще у 2021 році.

Під час роботи над рендерами Ларс Зельцер спирався на концепт Bigster, а також на шпигунські фотографії нового Duster, які раніше потрапили до Мережі. У нього вийшов досить красивий і сучасний кросовер з тонкими світлодіодними фарами, великою решіткою радіатора, капотом незвичайної форми, розширеними колісними арками і рейлінгами на даху. У нас склалося враження, що цей автомобіль більше схожий на позашляховик, а не на кросовер. Втім, серійна версія може виглядати, звісно, інакше.

Які силові агрегати увійдуть до лінійки двигунів цього кросовера - ще точно не відомо. Базовим двигуном, мабуть, буде трициліндровий двигун 1.2 TCe з "м'якою" гібридною технологією. Він матиме два варіанти потужності. Коробка передач – механічна чи автоматична, на вибір. Буде також повнопривідна версія.

Покупцям запропонують ще версію з повноцінною гібридною силовою установкою. А от дизельних моторів не буде взагалі.

Dacia планує випустити на ринок Dacia Duster третього покоління у 2024 році. Це означає, що дебютувати він може вже наприкінці 2023 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

Концепт Dacia Bigster

В Україні зараз Renault Duster із переднім приводом коштує від 658 700 гривень. Він оснащується 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 115 к.с., який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у кросовера Dacia Duster з'явилася нова топова версія - Duster Extreme.