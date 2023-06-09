У Мережі вперше показали новий Kia EV6: що змінилося

Фотошпигуни вперше помітили під час дорожніх тестів оновлений кросовер Kia EV6. Компанія Kia планує його випустити на ринок у 2024 році.

Kia EV6 випускають із 2021 року. Цей кросовер швидко став у багатьох країнах лідером у своєму сегменті. У 2022 році його назвали Європейським автомобілем року.

Ще приблизно рік тому стало відомо, що Kia розробляє оновлений EV6. Але лише тепер, влітку 2023 року, його вперше помітили під час дорожніх випробувань. Цю новинку тестують у Південній Кореї. Оновлення дозволить зберегти інтерес до цього електричного кросоверу доти, доки південнокорейський автогігант не випустить його нове покоління (а це має статися приблизно через 3-5 років).

Оновлений Kia EV6 тестують у сильно закамуфльованому вигляді. До речі, такий камуфляж Kia використовує під час дорожніх тестів всіх своїх новинок.

Через камуфляж важко сказати, які зміни відбулися у дизайні. Так як це звичайне оновлення, нічого радикально не зміниться. Судячи з шпигунських фотографій, EV6 отримає рестайлінгову решітку радіатора, видозмінені бампери, а також нові фари і задні ліхтарі. Більшість змін відбудеться у передній частині цього електромобіля.

У салоні з'явиться нове обладнання та нові технології. Загалом салон стане більш цифровим. Він буде виконаний приблизно в такому самому стилі, як салон нового Kia EV9. Це означає, що оновлений EV6 матиме нову інформаційно-розважальну систему. Він також отримає більше систем активної безпеки та допомоги водієві.

З чуток, електрична силова установка буде модернізована з метою підвищення ефективності електродвигунів. Крім того, буде трохи збільшена ємність літій-іонних батарей. Тобто у оновленого EV6 збільшиться запас ходу і він стане потужнішим. Наразі у стандартного EV6 запас ходу становить 400 км. У топової версії – 500 км.

У стандартній версії потужність електромотора складає 170 к.с. і 350 Нм крутного моменту. Розгін до 100 км/год займає 8,5 секунди при максимальній швидкості 185 км/год.

Kia почне продавати оновлений Kia EV9 у 2024 році. Спочатку він з'явиться в Південній Кореї, а згодом і в інших країнах, у тому числі в європейських країнах.

Нагадаємо, раніше компанія Kia показала концепт нового електричного кросовера EV5.