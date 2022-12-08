Kia вдруге відкликала Sportage 2023: названа причина

Компанія Kia у США вдруге відкликала компактний кросовер Kia Sportage 2023 модельного року. Цього разу через проблеми з бічними шторками безпеки.

Kia вдруге відкликала Sportage 2023: названа причина

Зокрема дилери компанії Kia перевірять майже 77 тисяч кросоверів Sportage 2023 модельного року, які зійшли з конвеєра з 12 січня по 17 листопада 2022 року.

У цих кросоверів при зіткненні бічні шторки безпеки можуть працювати належним чином. Це, звісно, збільшує ризик травми. Південнокорейський автогігант каже, що це сталося через помилку робітника на заводі. Чи постраждав хтось через цей дефект – не повідомляється.

Kia обіцяє, що при виявленні проблем із бічними шторками безпеки їх безкоштовно перевстановлять. Якщо хтось із автомобілістів самостійно вже вирішив цю проблему, то йому виплатять компенсацію.

Kia вдруге відкликала Sportage 2023: названа причина

Це вже другий відгук Kia Sportage 2023 модельного року. У вересні 2022 року в США перевірили майже 20 тисяч Sportage через загрозу займання. У них могла бути неправильно затягнута гайка генератора, що забезпечує з'єднання між клемою генератора проводів акумуляторної батареї. На щастя, цей дефект не призвів до аварій та нещасних випадків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Kia відкликала 250 тисяч дефектних автомобілів Kia Optima.


Максимов Віталій, Тудей





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