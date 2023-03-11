Відносно недорогий та стильний: обрано найкращий жіночий автомобіль 2023 року

Автомобіль Kia Niro другого покоління переміг у конкурсі Women's World Car of the Year 2023 ("Жіночий всесвітній автомобіль 2023 року"), інформує Апостроф.

Результати поділилися на сайті премії.

Кросовер Kia Niro 2023 здобув перемогу завдяки стильному дизайну, сучасним технологіям та відносно невисокій вартості. Орієнтовна ціна машини становить приблизно 30 тисяч доларів залежно від комплектації.

Також журі конкурсу звернуло увагу на те, що ця модель запропонована у трьох різних "зелених" версіях. Це електромобіль, стандартний і гібриди, що заряджаються.

Нагадаємо, що конкурс Women's World Car Of The Year проходить щороку з 2010 року. Переможців визначає журі, яке складається із 56 автожурналісток із сорока різних країн.







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