Lockheed Martin відправить на зберігання модернізований винищувач F-35 — відома причина

Його закупівлі поки не розпочинають.

Наступного місяця на заводі Lockheed Martin буде виготовлено перший винищувач п'ятого покоління F-35 з апаратним забезпеченням Technology Refresh 3. Він відправиться на склад, тому що поставки замовникам поки не передбачені. Компанія Lockheed Martin прокоментувала ситуацію, інформує ZN.ua.

Lockheed Martin відправить на зберігання модернізований винищувач F-35 — відома причина
© Postimees

Lockheed Martin опублікувала невеликий пресреліз на своєму офіційному сайті, де повідомила, що повністю присвятила себе постачанню винищувачів п'ятого покоління рівня TR-3.

Виробник продовжить працювати з Об'єднаним офісом програми F-35 (F-35 Joint Program Office) над розробкою програмного забезпечення, підтримуючи "найвищий рівень безпеки та якості". Також у заяві йдеться про те, що Lockheed Martin і далі постачатиме замовникам винищувачі п'ятого покоління рівня TR-2.

Передбачалося, що апгрейд TR-3 буде готовий до квітня поточного року. Наразі Пентагон планує відновити поставки у квітні майбутнього року. При цьому Lockheed Martin хоче вирішити проблеми з TR-3 наприкінці 2023 року.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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