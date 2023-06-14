Lockheed Martin відправить на зберігання модернізований винищувач F-35 — відома причина
Його закупівлі поки не розпочинають.
Наступного місяця на заводі Lockheed Martin буде виготовлено перший винищувач п'ятого покоління F-35 з апаратним забезпеченням Technology Refresh 3. Він відправиться на склад, тому що поставки замовникам поки не передбачені. Компанія Lockheed Martin
Lockheed Martin опублікувала невеликий пресреліз на своєму офіційному сайті, де повідомила, що повністю присвятила себе постачанню винищувачів п'ятого покоління рівня TR-3.
Виробник продовжить працювати з Об'єднаним офісом програми F-35 (F-35 Joint Program Office) над розробкою програмного забезпечення, підтримуючи "найвищий рівень безпеки та якості". Також у заяві йдеться про те, що Lockheed Martin і далі постачатиме замовникам винищувачі п'ятого покоління рівня TR-2.
Передбачалося, що апгрейд TR-3 буде готовий до квітня поточного року. Наразі Пентагон планує відновити поставки у квітні майбутнього року. При цьому Lockheed Martin хоче вирішити проблеми з TR-3 наприкінці 2023 року.