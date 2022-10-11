Стала відома вартість нового гібридного Kia Niro

Компанія Kia почала продавати гібридний кросовер Kia Niro PHEV у двох комплектаціях. Він коштує від 35 035 доларів.

Kia Niro 2023 доступний з бензиновими і дизельними двигунами, з "м'якою" гібридною силовою установкою, а також з електричною силовою установкою. Тепер покупцям запропонували дві повноцінні гібридні версії – PHEV.

Гібридна силова установка Kia Niro PHEV складається з чотирициліндрового 1,6 л бензинового двигуна потужністю 104 к.с. і 144 Нм крутного моменту, і електромотора. Загальна потужність такої гібридної силової установки складає 180 к.с. і 265 Нм крутного моменту. Коробка передач – шестиступінчаста з подвійним зчепленням.

У нового гібридного Niro у комплектації EX запас ходу на електротязі дорівнює 53 км, а у комплектації SX трохи менше – 52 км. Версія EX до 100 км/год розганяється за 9,6 секунди при максимальній швидкості 167 км/год, а версія SX – за 9,9 секунди при максимальній швидкості 161 км/год.

SX Touring оснащується 18-дюймовими колісними дисками, а EX – 16-дюймовими. Є також люк у даху та оббивка з веганської шкіри.

Kia Niro у комплектації LX із звичайним двигуном коштує 27 785 доларів. Гібридні версії – від 35 035 доларів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Kia почала тестувати оновлений Kia Sorento.