Франція випробувала модернізований танк Leclerc XLR

Він отримав нові можливості гармати.

Агентство із закупівель французької армії провело випробування танка Leclerc, який проходить модернізацію в рамках програми XLR. Мета тестів полягала в перевірці можливостей гармати. Про це пише Army Recognition, інформує ZN.ua.

Модернізований Leclerc XLR, як і звичайна версія основного бойового танка, оснащується гладкоствольною гарматою калібру 120 мм з боєзапасом у 40 пострілів. Однак апгрейд приніс нову систему управління вогнем.

Leclerc XLR має підвищену бойову міць і високий рівень мобільності. Його можна використовувати в різних сценаріях бойових дій. Модернізація додала автоматизовану систему управління, яка дозволяє обмінюватися інформацією з іншими танками на полі бою.

Гладкоствольна гармата калібру 120 мм може вражати цілі на відстані до 4000 метрів. В арсеналі танка також є додаткове озброєння. Воно складається зі спареного кулемета калібру 12,7 мм і 7,62-мм кулемета.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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