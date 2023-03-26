Тіньовий флот зі старих танкерів з російською нафтою створює ризик екологічної катастрофи — Bloomberg

Танкери, які вже повинні бути відправлені на металобрухт, транспортують нафту, інформує ZN.ua.

Тіньовий флот зі старих танкерів з російською нафтою створює ризик екологічної катастрофи — Bloomberg
Фото ілюстративне
© Die Welt

Тіньовий флот зі старих танкерів з російською нафтою створює ризик екологічної катастрофи, пише Bloomberg.

Нафтовий танкер Turba вже давно мав би бути переплавлений. Згідно з базою даних, присвяченою сприянню безпечному судноплавству, судно, яке експлуатується вже 26 років, не проходило повного огляду з 2017 року. Воно також не має стандартної галузевої страховки і ходить під прапором країни з поганою репутацією в сфері нагляду за безпекою на морі.

Але замість того, щоб бути направленим на берег у Бангладеш, Індії чи Пакистані для демонтажу, танкер 1997 року виробництва збирає паливо в російському порту Санкт-Петербург.

Наслідки санкцій ЄС проти Росії означають, що Turba став частиною величезного тіньового флоту танкерів, який перевозить російську нафту по всьому світу. Його подальша експлуатація є суворим нагадуванням про те, що санкції G7 проти Москви несуть екологічний ризик.

Найбільше занепокоєння викликає те, що деякі старі танкери, світовий флот зараз є найстарішим за майже два десятиліття, можуть не проходити належну перевірку і технічне обслуговування, що ризикує призвести до катастрофічної аварії в морі.

«Це екологічна катастрофа, яка чекає свого часу», - сказав головний виконавчий директор підрозділу управління компанії Frontline Plc. (одного з найбільших власників супертанкерів) Ларс Барстад.

Зазвичай власники починають розглядати можливість демонтажу танкерів, коли ті використовуються близько 15 років. До 20 років доля кораблів - продати їх на металобрухт, зазвичай вирішена.

Однак зараз судновласники намагаються витягнути з них ще кілька років, бо на цьому можна заробити. Санкції проти РФ, запроваджені 5 грудня минулого року, змушують судна плавати на тисячі миль далі, підвищуючи попит і фрахтові ставки.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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