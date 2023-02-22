В Албанії затримали танкер з підробленими документами та, імовірно, російською нафтою

22 членів екіпажу затримали до з'ясування всіх обставин, інформує ZN.ua.

В Албанії затримали танкер з підробленими документами та, імовірно, російською нафтою
Фото албанської поліції

В Албанії затримали судно під прапором Лівії з 22,5 тисячами тонн нафти, яку перевозили за підробленими документами. Албанські правоохоронці підозрюють, що нафта, ймовірно, вивезена з Росії попри ембарго. Про це повідомила албанська поліція.

Албанська поліція повідомляє, що танкер вийшов з Азербайджану і був завантажений нафтою у грецькому порту Каламата з іншого судна.

Підозрюють, що ця партія нафти була завезена до Албанії контрабандою і завезена з підсанкційної країни, найімовірніше, Росії. На танкері не було належної документації для перевезення цього вантажу.

Поліція вилучила нафту та документацію капітана, а також затримала екіпаж з 22 громадян для подальших процесуальних дій.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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