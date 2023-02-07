Стало спокійніше: у Києві затримали серійного автомобільного злодія

У Києві поліцейські затримали 30-річного чоловіка, який "заробляв" собі на життя крадіжками із автомобілів у Голосіївському районі. На його рахунку 17 крадіжок із автомобілів, повідомив Відділ комунікації поліції Києва.

За даними досудового слідства, у січні 2023 року охоронці парковки в Голосіївському районі повідомили в поліцію, що через камери відеоспостереження вони помітили, що невідомий чоловік намагається вчинити крадіжку з автомобіля. Охоронці парковки самі затримали зловмисника. На місце події оперативно прибули патрульні поліцейські, яким передали зловмисника. Після цього на місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Виявилося, що 30-річний уродженець Житомирської області, раніше неодноразово судимий за майнові злочини, причетний до 17 крадіжок із автомобілів у Голосіївському районі. Він уночі відкривав вікна викруткою, проникав у салон автомобіля та забирав звідти всі цінні речі. Судячи з фотографій, цей зловмисник у деяких випадках не просто відчиняв вікна автомобілів викруткою, а розбивав їх.

Вкрадені речі зловмисник носив із собою в сумці, бо не мав постійного місця проживання у Києві.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185 (Замах на крадіжку) та за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Якщо прокуратура доведе в суді провину фігуранта, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі слідство встановило, що фігурант причетний до 17 крадіжок з автомобілів. Але злочинних епізодів за його участю може бути більше, оскільки досудове слідство ще не закінчилося. Фігуранту вже повідомили про підозру у злочинах (за 17 епізодами).

Наразі підозрюваний за рішенням суду перебуває під вартою у столичному ізоляторі тимчасового тримання. Досудове слідство ще досі триває.

Слід зазначити, що під час воєнного стану за крадіжку передбачено максимальне покарання. Але це не відлякує деяких зловмисників. Тепер столичні водії, особливо ті, що живуть у Голосіївському районі, можуть зітхнути спокійніше.

Раніше в поліції розповів, як водіям не стати жертвою автомобільних злодіїв. Для цього достатньо виконувати деякі прості рекомендації.