Під наркотиками й без лобового скла: у Києві затримали горе-водія, фото

У Києві патрульні спіймали водія у стані наркотичного сп'яніння, який їхав на автомобілі без лобового скла й номерних знаків, інформує Апостроф .

Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Києва.

Поліція затримала чоловіка на в'їзді до Києва на автомобілі Brilliance з повністю вибитим лобовим склом і без номерниих знаків, після чого побачила, що він має ознаки наркотичного сп'яніння.

Як виявилось, цей громадянин уже притягався до адміністративної відповідальності за водіння у нетверезому стані й був позбавлений судом права керування автомобілем.

Крім того, в машині інспектори провели поверхневу перевірку, під час якої знайшли в пасажира пристрій для програмування ключів від авто, а в його мобільному телефоні листування з номерами російських операторів.

"На водія інспектори склали протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка протягом року керувала транспортними засобами у стані сп’яніння) та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом, бувши позбавленим такого права судом) КУпАП. Оскільки чоловіки раніше мали проблеми із законом патрульні викликали на місце співробітників управління карного розшуку", - додали в пресслужбі.

Зауважимо, що штрафи за ч. 2 ст. 130 та ч. 4 ст. 126 КУпАП разом складають близько 54 тисячі гривень.