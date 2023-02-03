Імітували смертельну ДТП та вимагали гроші: у Дніпрі затримали банду

У Дніпрі правоохоронці затримали трьох учасників злочинної групи, які займалися імітацією смертельних ДТП та вимаганням грошей з громадян. Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора України.

Імітували смертельну ДТП та вимагали гроші: у Дніпрі затримали банду

За даними досудового слідства, у складі цієї банди було 3 мешканці міста Дніпро. Вони тривалий час вимагали неіснуючі борги у громадян.

Так, у серпні 2022 року фігуранти імітували ДТП, внаслідок якого нібито загинула людина. Вони заявили, що нібито водій винен у цій ДТП і що тепер на нього чекає суворе покарання згідно із законом. Залякавши таким чином водія, фігуранти пообіцяли сховати тіло нібито загиблої людини. За це вони почали вимагати у водія 8 000 доларів. Зловмисники погрожували застосовувати до нього та до його родини фізичне насильство.

Потерпілий звернувся по допомогу до поліції. Правоохоронці затримали всіх учасників цієї банди під час отримання 5 000 доларів – другої частини неіснуючого боргу.

Імітували смертельну ДТП та вимагали гроші: у Дніпрі затримали банду

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (Вимагання із загрозою насильства, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене групою осіб або в умовах воєнного стану). Всім фігурантам уже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Вони наразі за рішенням суду перебувають під вартою без права внесення застави.

Якщо прокуратура доведе в суді вину фігурантів, то їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Досудове слідство триває.

Скільки конкретно часу у Дніпрі діяла ця злочинна група, яка займалася імітацією смертельних ДТП та вимаганням грошей, - не відомо. Повідомляється лише, що це відбувалося протягом тривалого часу. Також не відомо, скільки людей стали жертвами цієї банди.

Імітували смертельну ДТП та вимагали гроші: у Дніпрі затримали банду

Слід сказати, що українські шахраї постійно вигадують нові схеми автопідстави, розпізнати які не можуть навіть досвідчені водії. Наприклад, на світлофорі зловмисник дає задній хід, врізається в бампер вашого автомобіля, а потім заявляє, що це ви в нього врізалися і вимагає грошей, погрожуючи викликати поліцію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що шахраї придумали новий спосіб автопідстави. Шахрай на дорозі з невеликою швидкістю руху різко гальмує, використовуючи ручне гальмо.


Максимов Віталій, Тудей





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