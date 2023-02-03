Імітували смертельну ДТП та вимагали гроші: у Дніпрі затримали банду

У Дніпрі правоохоронці затримали трьох учасників злочинної групи, які займалися імітацією смертельних ДТП та вимаганням грошей з громадян. Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора України.

За даними досудового слідства, у складі цієї банди було 3 мешканці міста Дніпро. Вони тривалий час вимагали неіснуючі борги у громадян.

Так, у серпні 2022 року фігуранти імітували ДТП, внаслідок якого нібито загинула людина. Вони заявили, що нібито водій винен у цій ДТП і що тепер на нього чекає суворе покарання згідно із законом. Залякавши таким чином водія, фігуранти пообіцяли сховати тіло нібито загиблої людини. За це вони почали вимагати у водія 8 000 доларів. Зловмисники погрожували застосовувати до нього та до його родини фізичне насильство.

Потерпілий звернувся по допомогу до поліції. Правоохоронці затримали всіх учасників цієї банди під час отримання 5 000 доларів – другої частини неіснуючого боргу.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (Вимагання із загрозою насильства, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене групою осіб або в умовах воєнного стану). Всім фігурантам уже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Вони наразі за рішенням суду перебувають під вартою без права внесення застави.

Якщо прокуратура доведе в суді вину фігурантів, то їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Досудове слідство триває.

Скільки конкретно часу у Дніпрі діяла ця злочинна група, яка займалася імітацією смертельних ДТП та вимаганням грошей, - не відомо. Повідомляється лише, що це відбувалося протягом тривалого часу. Також не відомо, скільки людей стали жертвами цієї банди.

Слід сказати, що українські шахраї постійно вигадують нові схеми автопідстави, розпізнати які не можуть навіть досвідчені водії. Наприклад, на світлофорі зловмисник дає задній хід, врізається в бампер вашого автомобіля, а потім заявляє, що це ви в нього врізалися і вимагає грошей, погрожуючи викликати поліцію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що шахраї придумали новий спосіб автопідстави. Шахрай на дорозі з невеликою швидкістю руху різко гальмує, використовуючи ручне гальмо.