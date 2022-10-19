На Закарпатті затримали директора автошколи: він вимагав за складання іспиту 8500 грн

У Закарпатській області поліцейські затримали директора автошколи, який вимагав та брав хабарі з учнів за успішне складання іспиту. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

За даними досудового слідства, директор автошколи, користуючись своїм службовим становищем, за 8500 гривень "продав" сертифікати про проходження навчання в автошколі та успішне складання іспиту.

Співробітники поліції затримали фігуранта 18 жовтня 2022 року під час отримання чергового хабара від учня. Скільки часу фігурант займався протиправною діяльністю – не повідомляється.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 369 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею – 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Наразі фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці готують матеріали, необхідні для пред'явлення йому підозри у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мешканець Києва купив в Інтернеті посвідчення водія, а потім хотів обміняти його в сервісному центрі МВС. Виявилося, що "права" підроблені. Справу передали на розслідування до поліції.