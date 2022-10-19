На Закарпатті затримали директора автошколи: він вимагав за складання іспиту 8500 грн

У Закарпатській області поліцейські затримали директора автошколи, який вимагав та брав хабарі з учнів за успішне складання іспиту. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

На Закарпатті затримали директора автошколи: він вимагав за складання іспиту 8500 грн

За даними досудового слідства, директор автошколи, користуючись своїм службовим становищем, за 8500 гривень "продав" сертифікати про проходження навчання в автошколі та успішне складання іспиту.

Співробітники поліції затримали фігуранта 18 жовтня 2022 року під час отримання чергового хабара від учня. Скільки часу фігурант займався протиправною діяльністю – не повідомляється.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 369 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею – 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

На Закарпатті затримали директора автошколи: він вимагав за складання іспиту 8500 грн

Наразі фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці готують матеріали, необхідні для пред'явлення йому підозри у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мешканець Києва купив в Інтернеті посвідчення водія, а потім хотів обміняти його в сервісному центрі МВС. Виявилося, що "права" підроблені. Справу передали на розслідування до поліції.


Максимов Віталій, Тудей





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