В Україні запустили перші автошколи для людей з інвалідністю

В Україні стартувала робота перших автошкіл для людей з інвалідністю. Презентація флагманського проєкту відбулася на засіданні Ради безбар’єрності під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та за участі першої леді Олени Зеленської.

Особливістю цих автошкіл стануть адаптовані програми навчання.

За словами заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко, проєкт передбачає надання послуги з набуття навичок водіння та отримання посвідчення водія у складі змішаних інклюзивних груп.

У рамках навчання будуть запроваджені наступні етапи:

медико-соціальна експертна комісія

отримання медичної довідки

навчання у автошколі на базі закладів вищої освіти МВС

складання теоретичного іспиту у територіальному сервісному центрі

практична підготовка та іспит

До створення відповідних автошкіл вже долучилися Національна академія внутрішніх справ (Київ), Львівський державний університет внутрішніх справ, Харківський національний університет внутрішніх справ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Донецький державний університет внутрішніх справ (Кропивницький).

«Ми створюємо платформу можливостей для кожного, хто має бажання отримати посвідчення водія, а також перенавчитися», — зауважила Катерина Павліченко.

Водночас, в автошколах на базі зазначених вищих навчальних закладів МВС планується навчати керуванню транспортними засобами (або здійснювати перепідготовку) лише до 300 громадян з інвалідністю на рік.

Нагадаємо, в Україні можна отримати посвідчення водія і їздити власним транспортом з вісімнадцяти років. Не винятком є і люди з інвалідністю. Для останніх потрібно не лише пройти водійську комісію, яка надасть медичну довідку для кандидатів у водії, а й необхідно зібрати документи в яких зазначено діагноз:

довідку МСЕК,

історію хвороби (або амбулаторну картку з поліклініки),

у деяких випадках – індивідуальну програму реабілітації.

Згідно із законом управляти автомобілем категорично заборонено тільки людям з важкими психічними порушеннями. Решта категорії інвалідів – із захворюваннями опорно-рухового апарату, хворі на ДЦП, з вадами слуху – мають право отримати водійське посвідчення категорії «В» і водити машину з ручним керуванням зазначену знаком «Інвалід» або «Глухий водій».

Інвалідам-водіям надаються різні можливості не тільки при купівлі транспортного засобу, а й для отримання водійських прав та деяких платежів.

Втім, для навчання інвалідів необхідно знайти автошколу в якій є адаптовані автомобілі з ручним керуванням.