Возив людей під наркотиками: у Києві затримали неадекватного водія маршрутки, фото

У столиці, де з 2 листопада на всіх тролейбусних маршрутах працюють лише автобуси, інспектори відділу безпеки дорожнього руху зупинили для перевірки кермувальника транспорту Ataman А093.

Про це інформує патрульна поліція Києва, інформує Апостроф .

Автобус зупинили у Дарницькому районі. Під час спілкування з 35-річним чоловіком правоохоронці виявили у нього ознаки наркотичного сп'яніння, але від проходження огляду той відмовився.

Поліцейські склали на порушника протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та постанову за ч. 2 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності) КУпАП.

Водія відсторонили від керування, а про подію повідомили перевізника.