Встигніть вкласти в них гроші: марки вживаних авто, які дорожчають рік у рік

Авто з пробігом в Україні можна придбати й до 3 тисяч доларів, адже більшість автомобілів дешевшають, як тільки виїхали за ворота автосалону. Але бувають і такі машини, які тільки стають дорожчими з року в рік, як гарне вино з витримкою.

Ресурс auto.bigmir пише, які автомобілі тільки додають у ціні з часом, інформує Апостроф.

1. Audi RS2 Avant

Розробкою цього автомобіля займалися інженери компанії Porsche, а складання даної моделі тривало лише один рік. Загалом таких авто було випущено близько 3 тисяч штук. За екземпляр у хорошому стані можна отримати $77 500.

2. Mazda RX-7 FD3S

Найцінніше в цьому авто - приховані фари та робочий роторний бензиновий двигун. За цей автомобіль доведеться віддати не менше ніж $77 000.

3. BMW Z8

Це унікальне авто ще й досі збирають вручну. На вторинному ринку за нього хочуть щонайменше 208 тисяч доларів.

4. Nissan Skyline GTR R34

Легендарний японський автомобіль із 90-х цінується саме у заводському виконанні. Один із останніх проданих автомобілів пішов з молотка за 304 000 доларів.

5. Subaru Impreza WRX STi 22B

Цей автомобіль випустили в кількості 424 екземплярів. Останній із них пішов з молотка за 314 тисяч доларів.

6. Форд GT

Авто у цивільній версії випустили у 2004 році обмеженим тиражем у 4000 машин. На вторинному ринку його цінник сягає 415 000 доларів.

7. Lexus LFA

Це авто випускали з 2011 по 2013 рік обмеженим тиражем у 500 штук, кожен з яких коштує більше 1 мільйона доларів. Фактично кожен із них було зроблено на замовлення конкретного покупця.


Олексій Руденко, Апостроф





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