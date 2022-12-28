У Дніпрі водій автобуса влаштував Новий рік для пасажирів просто в салоні: фоторепортаж

У Дніпрі водій автобуса влаштував Новий рік для пасажирів просто в салоні: фоторепортаж

Водій маршрутки у Дніпрі влаштував Новий рік для пасажирів просто у салоні автомобіля, захопивши українців.

Як пише Politeka.net , водій маршрутки у Дніпрі здивував місцевих мешканців своїм вчинком. Шофер прикрасив свій автомобіль новорічними прикрасами, сам одягнув костюм Санти, а також поставив невелику ялинку біля місця водія. Таким чином Юрій Гапоненко (саме так звати водія) вирішив привітати дніпрян із Новим роком. Про це повідомляє "Дніпровська панорама", яка взяла інтерв'ю у водія.

Юрій зазначив, що прикрашав автомобіль разом зі своєю чотирирічною дочкою та дружиною. А костюм Санти він придбав кілька років тому. Варто додати, що так радує Гапоненка мешканців Дніпра щороку.

Водій підготував ще й сюрпризи для дітей, які потраплять до нього на маршрут.

"Для дітей я маю сюрприз. Їм купив солодощі - хороші шоколадки, цукерки. Хочеться порадувати людей, особливо наших діточок, сьогодні це як ніколи потрібно", - зазначив водій.


Артём Батечко, politeka.net





Интересные новости
Hyundai показав кросовер Kona нового поколінняHyundai показав кросовер Kona нового покоління
Ціни на пальне змінилися: АЗС оновили цінники на бензин, дизель та автогаз перед Новим рокомЦіни на пальне змінилися: АЗС оновили цінники на бензин, дизель та автогаз перед Новим роком
У Києві припинили роботу трамваїв і тролейбусів на тлі дефіциту в енергосистеміУ Києві припинили роботу трамваїв і тролейбусів на тлі дефіциту в енергосистемі
Автомобілі Hyundai та Kia отримають новий 1,5 л бензиновий двигунАвтомобілі Hyundai та Kia отримають новий 1,5 л бензиновий двигун
В Україні відклали запровадження обов'язкового техогляду авто: документ та всі подробиціВ Україні відклали запровадження обов'язкового техогляду авто: документ та всі подробиці
Блок рекламы


Похожие новости
У Мережі вперше показали новий електричний Land Rover DefenderУ Мережі вперше показали новий електричний Land Rover Defender
Chery почала приймати замовлення на новий бюджетний кросоверChery почала приймати замовлення на новий бюджетний кросовер
В автошколах зміниться процес іспитів на отримання водійських правВ автошколах зміниться процес іспитів на отримання водійських прав
Автомобілі Hyundai та Kia отримають новий 1,5 л бензиновий двигунАвтомобілі Hyundai та Kia отримають новий 1,5 л бензиновий двигун
Chevrolet почав тестувати новий кросоверChevrolet почав тестувати новий кросовер
General Motors розробляє новий електричний кросоверGeneral Motors розробляє новий електричний кросовер
Новий Peugeot 3008 почали тестувати у серійному кузовіНовий Peugeot 3008 почали тестувати у серійному кузові
Шпигуни показали новий Mercedes EQA: що змінитьсяШпигуни показали новий Mercedes EQA: що зміниться
Жінка випала з маршрутки та потрапила під заднє колесо: фото з місця НП у ДніпріЖінка випала з маршрутки та потрапила під заднє колесо: фото з місця НП у Дніпрі
Hyundai почав тестувати новий хетчбекHyundai почав тестувати новий хетчбек
Последние новости
Подгружаем последние новости