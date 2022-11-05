Литва заблокувала потяг із російською військовою символікою, фото: "оточили вагони і.."

Служба охорони держкордону Литви не пропустила в країну вагони із російською військовою символікою.

Литовські прикордонники не пропустили до країни потяги з РФ до Білорусі.

Прикордонники виявили, що на деяких вагонах була військова символіка Росії, повідомляє DELFI .

"В одному поїзді було три вагони, в іншому - два. Порожні вагони мали слідувати через Литву транзитом до Білорусі. Прикордонники не дозволили цього зробити", - йдеться у повідомленні.

Литва розпорядилася відчепити п'ять вагонів із символікою Росії і відправити їх назад до Калінінградської області.

Лише після цього потяги пропустять транзитом на територію Литви.

Раніше повідомлялося, що у Росії, у столиці Татарстану Казані мобілізовані влаштували масовий бунт.

Десятки мобіків вийшли на протест через погані умови на навчально-тренувальному полігоні.

Мобілізовані незадоволені через відсутність дров, води та їжі, а також скаржаться, що їм видали іржаві автомати 70-х років. На відео чути, як один із протестувальників вимагає поставити пральні машини – і тоді вони "щодня з ранку до вечора у багнюці будуть із задоволенням".

На переговори до учасників протесту вийшов полковник. Йому пригрозили фізичною розправою, якщо проблеми не будуть вирішені . Офіцер пішов під свист і скандування образ.