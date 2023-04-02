В ООН висловили занепокоєння щодо тіньового флоту танкерів для перевезення нафти РФ — Bloomberg

Для транспортування нафти морем все частіше використовуються старі танкери, інформує ZN.ua.

В ООН висловили занепокоєння щодо тіньового флоту танкерів для перевезення нафти РФ — Bloomberg
© Die Welt

Агентство ООН, яке здійснює нагляд за судноплавством, висловило занепокоєння з приводу тіньового флоту танкерів, що з'явився для транспортування нафти на тлі санкцій, і закликало до подальших кроків для підвищення безпеки. Про це повідомляє Bloomberg.

На думку юридичного комітету Міжнародної морської організації, держави, яким стає відомо про вимкнення транспондерів їхніх кораблів, повинні піддаватися більшій кількості перевірок.

Група експертів також піддала критиці практику перекачування нафти з судна на судно у відкритому океані, заявивши, що це підвищує ризик забруднення для прибережних держав.

Такі країни, як Іспанія, Австралія, США та Канада, виступають в Міжнародній морській організації за посилення нагляду за тіньовою діяльністю у сфері торгівлі нафтою, що з'явилася впродовж останнього року. Вторгнення Росії в Україну і подальші санкції західних урядів змінили маршрути транспортування нафти.

Іспанія, яка стала свідком сплеску активності біля північноафриканського анклаву Сеута, заявила, що планує закликати до посилення правил транспортування нафти з судна на судно на засіданні асамблеї Міжнародної морської організації наприкінці цього року.

Ця тема є особливо важливою для країни, оскільки вона постраждала від наслідків однієї з найбільших нафтових аварій в європейській історії, коли танкер Prestige розколовся навпіл, виливши майже весь свій вантаж мазуту в море біля узбережжя країни.

Іспанія закликає до сертифікації походження нафти, що передається з судна на судно, заявив в інтерв'ю представник країни в Міжнародній морській організації Віктор Хіменес. Іспанія також хоче, щоб прибережні держави встановили спеціальні зони для здійснення таких перевезень, якщо вони можуть постраждати від аварії.

У той час як за останній рік до Азії рухалося більше російської нафти, з'явився тіньовий флот із сотень застарілих суден, що сприяють торгівлі.

Комітет Міжнародної морської організації згадав танкер під назвою Turba, який експлуатується вже 26 років. Нещодавно Turba забрав такий самий вантаж з того ж російського порту, що й Prestige.

«Танкери тіньового флоту становлять реальний і високий ризик інциденту, особливо під час перевантаження з судна на судно, оскільки вони приховують місце призначення або походження вантажу, або уникають нагляду чи регулювання», - йдеться в повідомленні комітету.

Російська делегація в Міжнародній морській організації закликала уряди не зловживати санкціями і припинити обмежувати дії інших держав. РФ заявила, що джерелом нинішніх занепокоєнь є «нелегітимні санкції».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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