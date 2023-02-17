В Україні можуть ввести нові правила перевезення тварин в авто

За недотримання правил водіїв може очікувати штраф.

В Україні можуть ввести нові правила перевезення тварин в авто
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В Україні можуть запровадити штрафи за недотримання правил перевезення тварин в автомобілі. Так, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №9016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечного перевезення тварин в транспортних засобах». «24 канал» розповів, які правила можуть ввести для перевезення домашніх улюбленців, якщо відповідний документ ухвалять.

Як можуть змінитися правила перевезення тварин в авто

Ініціатори законопроєкту пропонують ввести правила перевезення тварин, щоб подорожі стали безпечними і для власників, і для їх улюбленців. Головним правилом для перевезення будуть комфорт тварини та уникнення її впливу на водія.

«Нерідко саме домашні улюбленці стають винуватцями дорожньо-транспортної пригоди. Щоб уникнути цього слід більш серйозно підходити до безпечного перевезення тварин», – йдеться пояснювальній записці до законопроєкту.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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