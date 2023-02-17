В Україні можуть ввести нові правила перевезення тварин в авто
За недотримання правил водіїв може очікувати штраф.
В Україні можуть запровадити штрафи за недотримання правил перевезення тварин в автомобілі. Так, у Верховній Раді зареєстрований
Як можуть змінитися правила перевезення тварин в авто
Ініціатори законопроєкту пропонують ввести правила перевезення тварин, щоб подорожі стали безпечними і для власників, і для їх улюбленців. Головним правилом для перевезення будуть комфорт тварини та уникнення її впливу на водія.
«Нерідко саме домашні улюбленці стають винуватцями дорожньо-транспортної пригоди. Щоб уникнути цього слід більш серйозно підходити до безпечного перевезення тварин», – йдеться пояснювальній записці до законопроєкту.