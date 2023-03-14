Королівський флот Британії пильнує за фрегатом і танкером росіян

ВМФ направили корабель для супроводу російських суден.

Королівський флот Британії пильнує за фрегатом і танкером росіян
© Royal Navy

Королівський військово-морський флот Британії направив свій корабель для супроводу російського фрегата та танкера у водах поблизу країни, йдеться в заяві ВМС Великої Британії.

Для супроводу російського багатоцільового фрегата «Адмірал флоту Касатонов» з ракетним озброєнням на борту та танкера «Академік Пашин», який зазвичай перевозить пальне для бойових кораблів, британці використовують корабель HMS Portland. Російські судна прямували до Північного моря.

«Королівський флот регулярно реагує на ескортні військові кораблі в наших територіальних водах і прилеглих морських районах, щоб забезпечити дотримання морського права і стримувати зловмисну діяльність» — повідомили у ВМС.

Корабель та спеціальний гелікоптер Merlin на його борту оснащені передовими гідролокаторами, датчиками та торпедами для спеціальних операцій і повідомляють про рух російських кораблів.

Повідомляється, що «Адмірал Касатонов» працює в східному Середземномор'ї з початку 2022 року, а «Академік Пашин» був у цьому регіоні наприкінці минулого року.

На минулому тижні росіяни пройшли через Гібралтарську протоку і військові кораблі НАТО супроводжували їх протягом усього шляху.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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