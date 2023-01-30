У Дніпро витекли нафтопродукти з обстріляного росіянами судна у Херсонському порту

Внаслідок російського обстрілу Херсонського порту стався витік нафтопродуктів у Дніпро з одного із постраждалих суден, повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

Під обстріл потрапили два судна, які належать іноземним компаніям. Російський снаряд пробив корпус та місце зберігання палива на одному з кораблів, через що стався витік.

Зазначається, що екіпаж судна самостійно зміг локалізувати вилив нафтопродуктів.