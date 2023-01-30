2023-01-30
У Дніпро витекли нафтопродукти з обстріляного росіянами судна у Херсонському порту
Витік вже локалізовано.
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Внаслідок російського обстрілу Херсонського порту стався витік нафтопродуктів у Дніпро з одного із постраждалих суден,
Під обстріл потрапили два судна, які належать іноземним компаніям. Російський снаряд пробив корпус та місце зберігання палива на одному з кораблів, через що стався витік.
Зазначається, що екіпаж судна самостійно зміг локалізувати вилив нафтопродуктів.
Анастасія Дейна, ZN.ua