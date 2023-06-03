З аеропорту "Львів" евакуювали до Варшави цивільний літак

Літак прилетів до Львова напередодні масштабного вторгнення РФ.

З міжнародного аеропорту «Львів» евакуювали до Варшави цивільний авіалайнер Airbus A330-300, що прилетів до Львова 23 лютого 2022 року, інформує ZN.ua.

З аеропорту
© Tripway.com

Широкофюзеляжний авіалайнер Airbus A330-300 з реєстрацією 9H-SME вилетів 1 червня вранці зі Львова і приземлився о 7:16 у Варшаві. Переліт зареєстрував онлайн-радар Flightradar24, коли авіалайнер перетнув кордон України і пілоти увімкнули передавач літака, пише Avianews.

З Польщі літак вилетів до французького міста Шатору. Літак має мальтійську реєстрацію і був в оренді у компанії «Роза вітрів», що використовувала його для вантажних перевезень.

Перша евакуація повітряного судна зі Львова відбулась 2 квітня 2022 року, коли пілоти перегнали регіональний літак ATR 72 «Рози Вітрів» до Варшави. 13 вересня 2022 року лоукостер WizzAir евакуював зі Львова в Катовіце авіалайнер Airbus A320 із реєстрацією HA-LWS.

Раніше повідомлялося про те, що в Ужгороді можуть відновити авіаперельоти з України.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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