Урядовий літак Німеччини з посадовицею Міноборони застряг у Нігері : що сталось

Це не перша поломка повітряних машин Бундесверу.

Державний секретар Міністерства оборони Німеччин Зімтє Мьоллєр застрягла у Нігері через тріщини у лобовому склі урядового літака, повідомляє Spiegel, інформує ZN.ua .

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Після триденного візиту до регіону Західної Африки політикиня у п’ятницю вдень мала вилетіти назад до Берліна зі столиці Нігеру Ніамея, однак повернення довелось відкласти. Літак Зімтє Мьоллєр, Global 6000, виявився несправним, тож сама вона, так само, як і невелика делегація, що подорожує з нею, застрягли в Нігері.

За даними Бундесверу, все лобове скло літака з боку крісла пілота всіяне тріщинами. Техніки припускають, що причиною стало теплове пошкодження через надзвичайно сильний вплив сонця. Температура в Ніамеї протягом дня сягає 45 градусів у тіні, а на злітно-посадковій смузі температура може сягати 60 градусів

Раніше затримки літаків Люфтваффе, якими послуговуються урядові політики, траплялись неодноразово.

Міністру закордонних справ Анналені Бербок двічі не пощастило під час її поїздки на Аравійський півострів два тижні тому. Рейс із Берліна до Саудівської Аравії затримали на дві години через технічну несправність. А її зворотний рейс з Катару до Берліна затримали на 17 годин через спущене колесо. Відтак Бербок повернулась на день пізніше запланованого.