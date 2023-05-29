Китай побудував свій перший пасажирський літак, щоб конкурувати з Airbus та Boeing: здійснено перший політ

Макет літака С919 показували ще у 2015 році. Планувалося, що він здійснить перший випробувальний політ у 2016 році і вийде на ринок через три роки.

Китай побудував свій перший пасажирський літак, щоб конкурувати з Airbus та Boeing: здійснено перший політ
© Синьхуа

Перший пасажирський літак китайського виробництва C919 здійснив свій перший рейс 28 травня, повідомляє ВВС.

164-місцеве судно менш ніж за три години доставило з Шанхаю до Пекіна понад 130 пасажирів.

Літак побудований Китайською корпорацією комерційної авіації (Comac) з амбіцією подолати панування однопрохідних літаків Airbus і Boeing. Однак його виробництво все ще значно залежить від західних компонентів, включаючи двигуни та авіоніку.

Компанія планує за п'ять років вийти на виробництво 150 літаків на рік. Наразі державна авіакомпанія China Eastern Airline замовила п'ять літаків.

У Comac заявили, що вже отримано понад 1200 замовлень на C919. За словами експертів, більшість цих замовлень, імовірно, є листами про наміри від внутрішніх клієнтів.

Президент Сі Цзіньпін, який кілька років тому сидів у кабіні макета C919, назвав цей проєкт «одним із найінноваційніших досягнень Китаю».


Анастасія Дейна, ZN.ua





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