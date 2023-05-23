Польща домовляється про закупівлю у Швеції літаків дальнього радіолокаційного виявлення

Міністр оборони заявив про зміцнення східного флангу НАТО

Польща, яка продовжує озброюватися різноманітними видами техніки, веде переговори про купівлю шведських літаків раннього попередження, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 22 травня, інформує ZN.ua.

Польща домовляється про закупівлю у Швеції літаків дальнього радіолокаційного виявлення
У Швеції виробляють літаки ДРЛВУ Saab 340 AEW&C
© Скріншот Youtube

«Ми ведемо детальні переговори. Я сподіваюся, що вони будуть успішними в найкоротший час. Таким чином ми зміцнимо стійкість Польщі, а також східного флангу НАТО», – написав Блащак у Твіттері після зустрічі міністрів оборони країн Північної Європи.

DPM @mblaszczak: I wish to say for the first time publicly that we are advanced in talks to obtain??early warning aircraft. We are conducting detailed negotiations. I hope they will succeed in short time. This way we strengthen resilience of??, but also of #NATO's eastern flank.pic.twitter.com/9MPIAg9glB

— Poland MOD ?? (@Poland_MOD) May 22, 2023

Блащак не надав подальших подробиць про кількість або тип літаків, про які йшлося. Відомо, що Швеція виробляє й експлуатує літаки дальнього радіолокаційного виявлення й управління (ДРЛВУ). У країні виробляють літаки ДРЛВУ Saab 340 AEW&C. Цей борт оснащений нерухомим радаром PS-890 AESA із системою Erieye, що забезпечує менший опір повітря, але має мертву зону попереду й позаду літака. Радар забезпечує кут огляду у 120 градусів з кожного боку борту. Він може відстежувати кораблі, літаки й ракети на відстані 300-400 кілометрів на висоті 6 кілометрів.

Нагадаємо, що Польща збільшила військові витрати після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а уряд пообіцяв подвоїти чисельність армії й витратити 4% ВВП на оборону в 2023 році.

Раніше повідомлялося, що США нададуть Польщі вісім ударних гелікоптерів AH-64 Apache із власних запасів до підписання контракту на закупівлю майже сотні таких бортів. Також у Польщі протягом 2023 року створять військовий центр, де виготовлятимуть та обслуговуватимуть ракетні системи HIMARS.


Стас Константинов, ZN.ua





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