Польща домовляється про закупівлю у Швеції літаків дальнього радіолокаційного виявлення

Міністр оборони заявив про зміцнення східного флангу НАТО

Польща, яка продовжує озброюватися різноманітними видами техніки, веде переговори про купівлю шведських літаків раннього попередження, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 22 травня, інформує ZN.ua .

«Ми ведемо детальні переговори. Я сподіваюся, що вони будуть успішними в найкоротший час. Таким чином ми зміцнимо стійкість Польщі, а також східного флангу НАТО», – написав Блащак у Твіттері після зустрічі міністрів оборони країн Північної Європи.