У Швеції помітили незвичайний електромобіль

У Мережі показали одномісний датський електромобіль CityEL, вперше представлений ще у 1987 році. Це один із найнезвичайніших електрокарів у світі. Його помітили на вулицях Гетеборга, Швеція.

У Швеції помітили незвичайний електромобіль

CityEL розробила в середині 1980-х датська компанія EL Trans AS. Потім ця компанія двічі змінювала назву і зараз відома як Smiles AG. Вона досі випускає CityEL, але вже разом із німецькими партнерами (виробництво у Німеччині).

Як ви, звичайно, помітили, CityEL є одномісним маленьким електрокаром з трьома колесами. Об'єм багажника становить 300 літрів. При необхідності можна встановити дитяче крісло та перевозити дитину вагою до 30 кг.

У Швеції помітили незвичайний електромобіль

Цей електрокар має три версії кузова. У стандартній версії Basic дах суцільний. У деяких версій бічні вікна виготовлені з плексигласу. У версії Convertible верх повністю відкритий (її більше не випускають). У версії Targa м'який знімний верх.

Нова версія FactFour оснащується досконалішою електричною силовою установкою, ніж раніше. Вона оснащується чотирма свинцевими батареями та двигуном потужністю 4 кВт. Запас ходу складає 90 км за максимальної швидкості 63 км/год. Саме такий електромобіль ви бачите на фотографіях.

CityEL важить лише 280 кілограмів. Його можуть підняти навіть троє людей. Якщо електромобіль оснащується літій-іонною батареєю, він важить на 70 кг менше.

У Швеції помітили незвичайний електромобіль

Нагадаємо, раніше стало відомо, який запас ходу буде у нового Mercedes eSprinter.


Максимов Віталій, Тудей





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