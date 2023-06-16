Новий кросовер VW T-Cross помітили майже без камуфляжу

Фотошпигуни під час дорожніх тестів помітили оновлений кросовер VW T-Cross. Компанія Volkswagen тестує його майже без камуфляжу.

Новий кросовер VW T-Cross помітили майже без камуфляжу

Вперше оновлений VW T-Cross побачили під час тестів на дорогах загального користування у лютому 2023 року. Але тоді на ньому було багато камуфляжу. Тепер цю новинку тестують майже без камуфляжу. Це означає, що вже незабаром відбудеться її офіційний дебют.

У тестового зразка передня панель навколо протитуманних фар замаскована плівкою так, щоб імітувати зовнішній вигляд T-Cross 2023 модельного року. Але ця частина насправді отримає новий дизайн. Крім того, у цього кросовера будуть нові фари, нова решітка радіатора, видозмінені бампери, а також нові задні ліхтарі.

Певні зміни відбудуться і у салоні. Але там нічого теж кардинально не зміниться. Зміни матимуть косметичний характер. Можливо, у стандартній комплектації стане більше обладнання.

Новий кросовер VW T-Cross помітили майже без камуфляжу

У лінійці двигунів жодних змін ми не очікуємо. Базовим мотором, як і раніше, буде трициліндровий 1,0-літровий двигун TSI. Топовим, як і раніше, буде 1,5-літровий мотор TSI. У деяких країнах пропонуватимуть версію з 1,6-літровим дизельним двигуном. Чи буде дизельна версія в Україні – ми поки що не знаємо.

Компанія Volkswagen планує офіційно представити оновлений кросовер VW T-Cross наприкінці 2023 року. Можливо, це відбудеться у вересні 2023 року під час автосалону у Франкфурті, якщо його проводитимуть. Але, швидше за все, офіційна прем'єра цієї новинки відбудеться окремо або навіть онлайн.

Скільки коштуватиме оновлений кросовер VW T-Cross – ще не відомо. Цілком можливо, що його ціна трохи збільшиться, якщо з'явиться нове обладнання та нові технології.

Новий кросовер VW T-Cross помітили майже без камуфляжу

В Україні зараз Volkswagen T-Cross коштує від 984 977 гривень. Це комплектація Life з 1,0-літровим двигуном TSI потужністю 115 к.с., який працює разом із 7-ступінчастою автоматизованою коробкою передач із двома зчепленнями.

Що входить до такої комплектації? Набір обладнання досить великий. Наприклад, є круїз-контроль, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультифункціональне шкіряне кермо, медіасистема Composition з 6,5-дюймовим сенсорним дисплеєм, рейлінги на даху, 16-дюймові легкосплавні колісні диски Belmont та інше.

Раніше стали відомі подробиці про кросовер Volkswagen Tiguan нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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