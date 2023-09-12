В Україні помітили вкрай рідкісну іспанську бронемашину

Вона була випущена всього в трьох екземплярах.

На озброєнні української армії помітили вкрай рідкісну іспанську броньовану машину VRAC, яка була випущена в кількох екземплярах. Фотографію автомобіля опублікували у Twitter аналітики Ukraine Weapons Treaker, інформує ZN.ua .

Фото - Ukraine Weapons Treaker

Відомо, що в Іспанії було випущено всього три такі машини. Автомобіль зроблений на базі бронетранспортера Pegaso BMR 6?6. Броньовик спеціально розробили для евакуації людей із зон лиха в екстремальних погодних умовах. ЗСУ, найімовірніше, використовують VRAC для евакуації поранених.

#Ukraine :An extremely rare ?? vehicle in service with the Ukrainian Army- the VRAC Catastrophe Areas Recovery Vehicle based on the Pegaso BMR APC. This particular vehicle has been converted for use in the medevac role.



In total, only about 3 vehicles are known to have been made. pic.twitter.com/ShcqsiYT20 — ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 11, 2023

Початково завдання машини, переобладнаної з бронетранспортера Pegaso BMR 6?6, полягало в порятунку людей із зон лиха в екстремальних погодних умовах. Не виключено, що уряд Іспанії подарував бронемашину Україні, хоча офіційного повідомлення про це немає.

Іспанські бронемашини Pegaso виробляла компанія Enasa з 1979 року. Протягом усього строку служби він отримував різне озброєння. Є інженерна версія, а також варіант для польової медичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що бійці Державної прикордонної служби України озброїлися іспанськими автоматами Cetme, які країна зняла з озброєння ще 1999 року.