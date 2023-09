В Україні помітили вкрай рідкісну іспанську бронемашину

Вона була випущена всього в трьох екземплярах.

На озброєнні української армії помітили вкрай рідкісну іспанську броньовану машину VRAC, яка була випущена в кількох екземплярах. Фотографію автомобіля опублікували у Twitter аналітики Ukraine Weapons Treaker, інформує ZN.ua .

Відомо, що в Іспанії було випущено всього три такі машини. Автомобіль зроблений на базі бронетранспортера Pegaso BMR 6?6. Броньовик спеціально розробили для евакуації людей із зон лиха в екстремальних погодних умовах. ЗСУ, найімовірніше, використовують VRAC для евакуації поранених.