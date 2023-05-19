У Європі дебютував електромобіль Ford E-Tourneo Courier

Компанія Ford представила у Європі новий електромобіль Ford E-Tourneo Courier. Зовні він нагадує пасажирський фургон та позашляховик.

У Європі дебютував електромобіль Ford E-Tourneo Courier

По суті, Ford E-Tourneo Courier – це пасажирська версія фургона E-Tourneo Courier, який дебютував у квітні 2023 року в США. Американський автогігант його позиціонує як п'ятимісний багатоцільовий компактний автомобіль, який зручний для поїздок по місту.

Ford E-Tourneo Courier зовні схожий на позашляховик, особливо у комплектації Active. У цій комплектації є молдинги колісних арок, рейлінги на даху, а також передні та задні захисні пластини.

Покупцям Ford E-Tourneo Courier пропонуватимуть як з двигунами внутрішнього згоряння, так і з електричною силовою установкою. Електричну версію можна буде зовні відрізнити від версії з ДВЗ.

У Європі дебютував електромобіль Ford E-Tourneo Courier

У салоні у E-Tourneo Courier такий самий дизайн, як у E-Transit Courier. Наприклад, у них дуже схожі панелі приладів. Є інформаційно-розважальна система SYNC 4 з 12-дюймовим сенсорним дисплеєм, підключення Android Auto та Apple CarPlay, бездротове оновлення OTA та багато іншого.

Слід зазначити, що E-Tourneo Courier набагато просторіше, ніж Tourneo Courier попереднього покоління. У нього ще більше багажний відсік.

У Європі дебютував електромобіль Ford E-Tourneo Courier

E-Tourneo Courier оснащується такою ж електричною силовою установкою, як і E-Transit Courie. Вона складається з електромотора потужністю 134 к.с. та батареї. Стандартне заряджання батареї з 10 до 100% займає 5,7 годин. Є можливість швидкого заряджання батареї з 10 до 80% всього за 35 хвилин. Крім того, покупцям запропонують версію із бензиновим двигуном.

Ford почне продавати новий Ford Tourneo Courier наприкінці 2023 року. Електричний Ford E-Tourneo Courier з'явиться у 2024 році. Скільки коштуватимуть ці автомобілі - нам ще не відомо.

У Європі дебютував електромобіль Ford E-Tourneo Courier

В Україні зараз продається Ford Tourneo Custom. Він вміщує 9 людей. У стандартній комплектації Tourneo Custom коштує від 2 028 730 гривень. Він оснащується 2,0-літровим дизельним двигуном потужністю 150 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою механічною коробкою передач. Є також версія з 2,0-літровим дизельним двигуном потужністю 170 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Нагадаємо, раніше дебютував позашляховик Ford Bronco для європейського ринку. У продажу він, як очікується, на європейському ринку з'явиться вже наприкінці 2023 року.


Максимов Віталій, Тудей





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