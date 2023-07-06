У липні в Європі знімуть із конвеєра Ford Fiesta

7 липня 2023 року компанія Ford припинить випускати в Європі хетчбек Ford Fiesta. Замість нього фордівський завод у Кельні, Німеччина, буде випускати новий електричний кросовер Ford Explorer.

Про те, що субкомпактний хетчбек Ford Fiesta перестануть продавати в Європі, стало відомо у жовтні 2022 року. Так, Fiesta – це один із найбільш популярних маленьких хетчбеків на європейському ринку. Однак, усьому колись приходить кінець. Настає ера електромобілів, і тому компанія Ford робить тепер акцент на машини з електричною силовою установкою. Особливо на кросовери.

У Кельні тепер Ford випускатиме лише електромобілі. У модернізацію цього заводу американський автогігант інвестував величезні кошти – 2 млрд доларів.

Електричний кросовер Ford Explorer побудований на платформі MEB концерну Volkswagen Group. Він стане першим серійним електромобілем компанії Ford, побудованим на Старому континенті.

На жаль, поки що не відомі технічні подробиці про Explorer. Американський автогігант ще не повідомив, яка у нього буде електрична силова установка та який у нього буде запас ходу. Ford каже, що у цього кросовера буде можливість швидкого заряджання батареї з 10 до 80% всього за 25 хвилин.

У Європі продажі Ford Explorer розпочнуться наприкінці 2023 року. Це означає, що його офіційний дебют відбудеться незабаром. У стандартній комплектації Explorer коштуватиме менше 45 000 євро. Точні ціни ще не відомі.

Раніше стало відомо, що Ford планує до 2024 року представити в Європі 9 нових електромобілів. Серед них буде, окрім Explorer, спортивний кросовер на платформі MEB (у продажу він з'явиться в середині 2024 року), електромобіль Ford Puma, а також електричні мінівени Ford E-Transit Courier та E-Tourneo Courier.

В Україні зараз найдоступніший автомобіль Ford – хетчбек Ford Focus. У комплектації TITANIUM він коштує 963 540 гривень. Цей хетчбек оснащується 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 120 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою механічною коробкою передач. У такій комплектації є системи ABS, ESP, адаптивний круїз-контроль, кілька систем активної безпеки та допомоги водію, клімат-контроль, 4,2-дюймовий кольоровий дисплей панелі приладів та інше.

Раніше компанія Ford показала позашляховик Ford Bronco, який незабаром буде продаватися в Європі.