Kia у липні представить оновлений хетчбек Picanto

Компанія Kia планує найближчим часом офіційно представити оновлений міський автомобіль Kia Picanto. У продажу він з'явиться наприкінці 2023 року.

Перше покоління Kia Picanto випускали з 2004 року. Його довжина складає 3595 мм, ширина – 1595 мм, висота – 1485 мм, а колісна база – 2400 мм. Наразі покупцям пропонують третє покоління цього компактного міського хетчбека (з 2017 року). В принципі, вже настав час для випуску нового покоління Picanto, але натомість компанія Kia зробила його глибоке оновлення.

Можливо Kia вирішила просто не витрачати зайві гроші, розробляючи Picanto нового покоління. Натомість для Picanto зробили серйозний рестайлінг. Це має допомогти зберегти інтерес до нього з боку покупців.

Оновлений Kia Picanto повністю зміниться попереду. Він отримає нові Т-подібні фари, нову радіаторну решітку та новий бампер. Також відбудуться зміни й ззаду. Наприклад, зміниться дизайн заднього бампера та задніх ліхтарів.

Салон теж буде суттєво оновлено. З'явиться нова панель приладів, нова інформаційно-розважальна система із великим дисплеєм. Буде нове обладнання. І, звичайно ж, з'являться нові технології та системи безпеки, у тому числі системи активної безпеки та допомоги водієві.

Чи відбудуться зміни у лінійці двигунів – ми ще не знаємо. Можливо, мотори модернізують з метою збільшення їх ефективності та зниження витрати палива. Хоча цей субкомпактний хетчбек і так витрачає мало палива.

Зараз Picanto оснащується 1,0-літровим бензиновим двигуном з турбонаддувом і без, потужністю 100 к.с., а також 1,25-літровим бензиновим двигуном MPI потужністю 84 к.с. і 121 Нм крутного моменту. Коробка передач – 5-ступінчаста механічна або 4-ступінчаста автоматична.

Наразі Picanto пропонують покупцям у кількох комплектаціях. У стандартній комплектації є фронтальні подушки безпеки, системи ABS та ESC, контроль тиску в шинах, датчик світла, іммобілайзер, аудіопідготовка з двома динаміками, 14-дюймові сталеві диски та інше. Можливо, у оновленого Picanto у базовій комплектації обладнання стане більше. Якщо це станеться, то він може збільшитись у ціні порівняно з моделлю поточного року випуску.

Kia офіційно представить оновлений Kia Picanto у липні 2023 року. У продажу він з'явиться наприкінці 2023 року.

Нагадаємо, раніше компанія Kia показала концепт нового електричного кросовера EV5.