Шпигуни показали оновлений Peugeot 208

Компанія Peugeot почала тестувати на дорогах загального користування оновлений субкомпактний хетчбек Peugeot 208. У продажу він з'явиться наприкінці 2023 або на початку 2024 року.

Peugeot 208 випускають із 2012 року. У 2022 році він став автомобілем, що найбільше продається в Європі, скинувши з п'єдесталу VW Golf, який там знаходився 14 років поспіль. Тобто, Peugeot 208 дуже популярний на європейському ринку. Незабаром у продажу з'явиться оновлена модель.

На цих шпигунських фотографіях показаний Peugeot e-208 з невеликим, але цікавим камуфляжем і аеродинамічних колес, закритих чорною плівкою.

Оновлений Peugeot 208 отримав нові радіаторні грати, нові фари, нові бампери та нові задні ліхтарі. Задні ліхтарі нагадують новий кросовер Peugeot 2008. Цей маленький французький хетчбек отримає нові колісні легкосплавні диски. Їх розмір становитиме від 16 до 18 дюймів, залежно від комплектації.

Усередині зміни теж будуть у стилі нового кросовера Peugeot 2008. Уже в стандартній комплектації цей хетчбек має інформаційно-розважальну систему з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм. У комплектацій Allure та GT є нова 10-дюймова цифрова панель приладів. У комплектації GT цифрова приладова панель має 3D ефект.

У лінійці двигунів Peugeot 208 буде декілька силових агрегатів. Покупцям запропонують повністю електричну версію (її і помітили фотошпигуни). Восени 2022 року e-208 отримав оновлену електричну силову установку концерну Stellantis. Її потужність складає 156 к.с., що на 20 ц.с. більше, ніж раніше.

Не виключено, що через деякий час у моделі 208 з'явиться версія з силовою гібридною установкою. У всякому разі, вона буде у кросовера 2008 року.

Peugeot почне продавати оновлений Peugeot 208 наприкінці 2023 або на початку 2024 року. Але перед цим, влітку 2023, у продажу з'явиться оновлений кросовер Peugeot 2008.

В Україні зараз найдоступніша модель компанії Peugeot – це Peugeot 301. Модель 2022 року випуску коштує 559 400 гривень. Peugeot 301 оснащується 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 115 к.с., який працює разом із механічною коробкою передач. У стандартну комплектацію входять системи ABS, ESP та EBA, круїз-контроль, дві подушки безпеки, денні світлодіодні ходові вогні, 15-дюймові сталеві колісні диски та багато іншого.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що компанія Peugeot розробляє новий кросовер. Можливо, це буде кросовер із електричною силою установкою.