Renault представив оновлений Clio: що змінилося у хетчбеку

Компанія Renault офіційно представила оновлений хетчбек Renault Clio. Його продаж розпочнеться вже найближчим часом.

Renault представив оновлений Clio: що змінилося у хетчбеку

Renault Clio п'ятого покоління випускають вже приблизно чотири роки. Тепер настав час його оновити. Інакше Clio може не витримати конкуренцію з боку Volkswagen Polo, Skoda Fabia та SEAT Ibiza.

Clio п'ятого покоління отримав помітні зміни. У нього повністю перероблено передню частину. Фари стали більш тонкими, а радіаторна решітка тепер ширше, ніж раніше. Змінився також дизайн бамперів та задніх ліхтарів. Топової комплектації RS Line тепер цей субкомпактний хетчбек більше не матиме. Замість неї покупцям запропонують нову топову комплектацію Esprit Alpine. До речі, ця комплектація показана на фотографіях.

Оновленний Clio має 17-дюймові колісні диски. Покупцям запропонують 5 варіантів дизайну колісних дисків. У комплектаціях Esprit Alpine та Techno є антена у формі плавника акули.

Салон змінився не дуже, але в ньому з'явилися нові екологічні матеріали. Шкіри немає. Замість шкіри пропонується екологічний матеріал. У комплектації Esprit Alpine є більш спортивні передні сидіння з покращеною бічною підтримкою.

Renault представив оновлений Clio: що змінилося у хетчбеку

У стандартній комплектації розмір цифрової панелі приладів становить 7 дюймів, а розмір дисплея інформаційно-розважальної системи - теж 7 дюймів. У більш дорогих комплектаціях розмір цифрової панелі приладів становить 10 дюймів, а розмір дисплея інформаційно-розважальної системи - 9,3 дюймів.

Оновлений Clio пропонує бездротову підтримку Android Auto та Apple CarPlay, вбудовану навігацію, камеру кругового огляду, а також щонайменше 20 систем допомоги водієві. Наприклад, є адаптивний круїз-контроль та система автономного водіння 2-го рівня.

Renault представив оновлений Clio: що змінилося у хетчбеку

У лінійці двигунів нічого не змінилося. Базовий двигун – трициліндровий 1,0-літровий бензиновий силовий агрегат потужністю 65 к.с. і 95 Нм крутного моменту, який працює разом із п'ятиступінчастою механічною коробкою передач. Топова комплектація Clio E-Tech Full Hybrid 145 включає чотирициліндровий 1,6-літровий двигун, два електромотори і літій-іонну батарею. Загальна потужність такої гібридної силової установки складає 145 к.с.

Renault представив оновлений Clio: що змінилося у хетчбеку

У лінійку двигунів, як і раніше, входить дизельний мотор Blue dCi 100. Потужність цього 1,5-літрового дизеля становить 100 к.с. і 260 Нм крутного моменту.

Нагадаємо, раніше ми повідомили, що Renault вже розробляє Renault Clio нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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